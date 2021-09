Redmi Smart TV 32 e 43 Global ufficiali: Full HD e Android TV 11 a prezzo competitivo

Abbiamo imparato a conoscere le smart TV di Redmi nelle varie declinazioni arrivate sul mercato cinese e poi Global. E proprio in questa accezione accogliamo l'uscita dei nuovi Redmi Smart TV, sia da 32″, sia da 43″, che si distinguono per alcune specifiche tecniche peculiari ad un prezzo molto interessanti.

Redmi Smart TV 32 e 43 Global: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

I nuovi televisori dell'affiliato di Xiaomi hanno un design che definiremmo ormai standard, ma sicuramente adatto ad ogni contesto domestico. Questi due modelli sono una trasposizione della serie A che Redmi ha lanciato in Cina in tanti formati, ma sono adattati alle esigenze del mercato globale. Infatti, se guardiamo al primo modello da 32″, abbiamo una risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel), mentre l'altro da 43″ è dotato di un pannello Full HD.

Ma oltre a ciò, le caratteristiche più interessanti dei Redmi Smart TV le ritroviamo nel software, visto che abbiamo due televisori dotati del nuovo Android TV 11, ottimizzato con PatchWall 4 in collaborazione con IMDb, oltre ad avere un'interconnessione con l'app Xiaomi Home. Essendo Android, non manca l'Assistente Google e la Chromecast integrata. Molto buoni gli speaker da 20W. Audio che supporta DTS Virtual: X e DTS-HD.

Redmi Smart TV 32 e 43 Global – Prezzo e disponibilità

I nuovi televisori Redmi Smart TV 32 e 43 Global arrivano quindi in India con un prezzo che definiremmo concorrenziale di circa 183€ (15.999 rupie) per il modello da 32″ e circa 300€ (25.999 rupie) per il modello da 43″. Questi prezzi vanno comparati con altri modelli Android dello stesso tipo, spesso più costosi. Non è prevista al momento una distribuzione in Europa, forse per la competizione dei modelli P1, ma con Xiaomi non è mai escluso.

