Redmi Note 10 Lite ufficiale, ma è senza vergogna

Era nell'aria da qualche settimane e adesso è ufficiale: sto parlando del lancio di Redmi Note 10 Lite. Sì, è l'ennesimo modello che allarga ancor di più la famiglia di modelli della serie Note, ma frenate gli entusiasmi. Da notare che è la prima volta che il suffisso “Lite” viene utilizzato per uno smartphone Redmi (ad eccezione dello sconosciuto Y1 Lite). Ma Xiaomi l'ha utilizzato non per connotare uno smartphone inedito, bensì per dare una nuova veste ad uno smartphone che in realtà conosciamo bene da molto tempo.

Xiaomi presenta Redmi Note 10 Lite, ma è soltanto l'ennesimo rebrand

Disponibile nelle colorazioni Aurora Blue, Glacier White, Interteller Black e Champagne Gold, Redmi Note 10 Lite è esattamente una riedizione di Redmi Note 9S. Tutto è al suo posto: lo schermo DotDisplay IPS da 6,67″ Full HD+ a 60 Hz, lo Snapdragon 720G con 5.020 mAh a 18W e la quad camera da 48+8+5+2 MP.

Quello che stranisce ancor di più è che Redmi Note 10 Lite è uno smartphone creato per l'India, nazione dove il nostro Note 9S venne proposto all'epoca come Note 9 Pro. Addirittura nel materiale promozionale sul sito ufficiale di Note 10 Lite il watermark fotografico indica palesemente “Redmi Note 9 Pro“, se ci fossero dubbi sul suo essere un rebrand.

Scheda tecnica

Display IPS LCD da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 395 PPI e protezione Gorilla Glass 5

dimensioni di 165,75 x 76,68 x 8,8 mm per 209 g

sensore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D

SoC Qualcomm Snapdragon 720G a 8 nm

CPU octa-core Kryo 465 (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 618

4/6 GB di RAM

64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD

connettività dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NavIC

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida 18W

quad camera da 48+8+5+2 MP f/1.89-2.2-2.4-2.4 con grandangolo a 119°, macro e sensore di profondità

selfie camera da 16 MP f/2.48



Prezzo e data d'uscita

Destinato esclusivamente all'India, Redmi Note 10 Lite ha un prezzo di 13.999 rupie (162€) per la 4/64 GB, salendo a 15.999 rupie (186€) per la 4/128 GB e 16.999 rupie (197€) per la 6/128 GB.

Se si guarda al mercato indiano, a quei prezzi ci sono i più recenti Redmi Note 10, 10S e 10T 5G, dotati di specifiche migliori come schermi AMOLED, speaker stereo e connettività 5G. Viene da chiedersi perché esista questo smartphone, quindi, ma gli insider affermano che la motivazione sarebbe legata alla crisi dei semiconduttori. Essendo i chip più recenti a rischio di mancanza scorte, Xiaomi avrebbe preso un vecchio smartphone uscito di catalogo (dotato di chipset di cui non mancano le scorte) e rinominato per farlo sembrare attuale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu