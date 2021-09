Redmi Note 10 5G si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

È finalmente arrivato il momento per la MIUI 12.5 Enhanced di giungere anche su modelli non top di gamma, come dimostra Redmi Note 10 5G. Finora il major update si era affacciato esclusivamente su flagship di attuale e scorsa generazione, in particolare sulla serie Xiaomi Mi 11, Mi 10, MIX 4, Redmi K40 e K30. Ma è soltanto questione di tempo prima che l'ultimo aggiornamento Xiaomi inizi a diffondersi anche sul resto del catalogo.

L'aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced fa il suo debutto su Redmi Note 10 5G

L'aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced non introduce nuove features, bensì migliora quelle già esistenti. Tramite l'implementazione di quattro novità chiamate Liquid Storage, Atomic Memory, Focus Calculation e Intelligent Balance, il software diventa più ottimizzato e meno incline a problemi di prestazioni e consumi. Con la build V12.5.1.0.RKSCNXM, parliamo però della MIUI 12.5 China Enhanced, pertanto non direttamente diretta a noi. Ma se proprio non voleste attendere e aveste dimestichezza con le ROM cinesi, potete comunque effettuare l'installazione manuale (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Completamente fluido, consumi energetici ridotti.

Focus Calculation – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomic Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Intelligent Balance – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Backup Risolto il problema per cui quando il backup del telefono è completato al 100%, il backup della radio mostra ancora in attesa



