Redmi: presto uno smartphone economico con ricarica 67W

La sfida alla fascia media sembra appena iniziata. Infatti, tutti i brand stanno concentrando i loro sforzi per abbassare la soglia delle feature di ottimo livello negli smartphone. E non a caso, Redmi vuole portare la ricarica rapida da 67W su un nuovo smartphone medio gamma.

Redmi: primi dettagli dello smartphone medio con ricarica a 67W

A riportare questa possibilità è il leaker Digital Chat Station, che rivela come proprio Redmi stia preparando uno smartphone che rientri nella fascia dei “mille yuan” (modo per indicare quei dispositivi che sono in una fascia di prezzo al cambio tra i 150 e i 200€) ma che si avvarrà non solo di una ricarica molto rapida per la categoria, appunto 67W, ma che sarebbe dotato anche di una batteria da ben 5.100 mAh.

Le supposizioni sul modello che arriverebbe con queste caratteristiche rivolgono l'attenzione sicuramente sul possibile Redmi 10 cinese, che potrebbe essere diverso rispetto al nostro, ma di lui ancora nessuna indiscrezione. In ogni caso, i presupposti perché arrivi uno smartphone di assoluto livello con queste caratteristiche ci sono tutte: basti pensare ai sensori da 50 MP, i chipset MediaTek o comunque Snapdragon, anche 5G, di buon livello ma non costosi e feature come i pannelli AMOLED o gli speaker stereo possono fare la differenza.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più, ma di certo la curiosità ora è ben che destata.

