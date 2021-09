Redmi Buds 3 ad un passo dal debutto: svelata la data d’uscita

Tra i più noti e apprezzati auricolari sul mercato, senza girarci intorno, troviamo quelli di Xiaomi e Redmi. E dopo il grande successo degli AirDots nelle varie versioni, pare sia giunto il momento dell'arrivo in Cina e in Italia della terza generazione di auricolari TWS con i Redmi Buds 3, che seguono il modello Pro che abbiamo già recensito e che saranno un modello pressoché inedito rispetto al passato.

Aggiornamento 03/09: si torna a parlare di Redmi Buds 3 con le immagini ufficiali e la data di presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi Buds 3: tutto quello che sappiamo sulle nuove TWS di Xiaomi

Design e caratteristiche

Sebbene sembrino essere le eredi delle AirDots 3 cinesi, le nuove cuffie Redmi Buds 3 stravolgono totalmente il loro design. Infatti, come si può vedere dalle immagini ufficiali pubblicate dalla compagnia, gli auricolari sono in realtà semi in-ear, quindi ben distanti dalla conformazione in-ear anche del modello Pro. Inoltre abbiamo per la prima volta degli auricolari Redmi di questa tipologia.

Quanto al case delle Redmi Buds 3, si tratta di una soluzione compatta e squadrata, con supporto alla ricarica tramite ingresso Type-, un pulsante per il pairing ed una luce LED. Per le specifiche sappiamo che avremo il Bluetooth 5.2 ma mancano ulteriori dettagli. Dalle indiscrezioni pare che dovremmo avere un chipset Qualcomm QCC3040.

Redmi Buds 3 – Prezzo e data di uscita in Italia

Non conosciamo al momento il periodo di lancio dei nuovi Redmi Buds 3 per quanto riguarda il mercato italiano, nonostante gli auricolari siano stati certificati di recente nel nostro paese (con la sigla M2104E1). Tuttavia Xiaomi ha già confermato la data di presentazione per la Cina: il lancio è fissato per il 6 settembre. Per il prezzo mancano indiscrezioni ma ci aspettiamo un range tra i 30 e i 40€. Ritornando sul debutto per noi occidentali potremmo fare un'ipotesi tirando in ballo l'evento Global del 15 settembre (ma non ci sono certezze per ora).

