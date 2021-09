La serie Redmi 9 continua: in arrivo altre due aggiunte entry level

A quanto pare non c'è pace per la serie 9 della costola di Xiaomi e stando alle ultime indiscrezioni pare che siano in dirittura d'arrivo anche altre due incarnazioni. Dovrebbe trattarsi di Redmi 9 Activ e Redmi 9A Sport, dispositivi dall'anima budget dotati di specifiche modeste ed un prezzo super abbordabile.

Redmi 9 Activ e Redmi 9A Sport: tutto quello che sappiamo

Al momento tutto quello che sappiamo arriva da un leaker indiano (solitamente affidabile), il quale “conferma” sia i nomi Redmi 9 Activ e 9A Sport che alcuni dettagli in merito alle specifiche. Per quanto riguarda il modello Activ non dato di sapere se il design sarà identico a quello della versione standard: in merito alle specifiche si vocifera di un display LCD da 6.53″ HD+ e di un chipset Helio G35. Lato batteria e fotocamera dovremmo trovare un'unità da 5.000 mAh ed una Dual Camera con sensore principale da 13 MP. Per le memorie dovremmo trovare le configurazioni da 4/64 GB e 6/128 GB. Le specifiche ricordano parecchio quelle del nostro Redmi 9C, ma con un sensore fotografico in meno.

Passando a Redmi 9A Sport ritroviamo un display LCD da 6.53″ HD+ ma in questo caso il chipset è il MediaTek Helio G25. La selfie camera è un'unità da 5 MP mentre sul retro dovremmo avere un singolo sensore da 13 MP; la batteria resta un'unità da 5.000 mAh. Lato memorie si parla di 2/3 GB di RAM e 32 GB di storage. In questo caso abbiamo a che fare con il modello 9i.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, i due modelli dovrebbero debuttare molto presto per il mercato indiano. In merito al prezzo, la natura low budget di Redmi 9 Activ e Redmi 9A Sport è abbastanza palese, quindi ci aspettiamo cifre di certo appetibili. Xiaomi non sembra intenzionata a mollare la presa per quanto riguarda la famiglia 9, ormai ricchissima di varianti in base alla regione e ai tagli di memoria.

