Redmi 10 ufficiale: ecco quanto costerà in Italia

Come ogni gamma Redmi che si rispetti, dopo i Note arriva anche il modello base della serie, che stavolta si rinnova ulteriormente crescendo sempre di più in dotazione. E Redmi 10, appena presentato, è sicuramente un bell'upgrade in specifiche tecniche rispetto al precedente, pur mantenendo un prezzo contenuto.

Redmi 10 è ufficiale: ecco le caratteristiche

Si parte dal fatto che in quanto a design abbiamo un'importante ispirazione al Redmi Note 10 Pro 5G e POCO X3 GT, ma il nuovo smartphone ha un'anima tutta sua. Infatti, debutta con il nuovo chipset MediaTek Helio G88 Octa-Core fino a 2.0 GHz. Anche il pannello sembra di tutto rispetto, essendo un LCD Full HD+ con AdaptiveSync fino a 90 Hz da 6.5″.

Al nuovo MediaTek si aggiungono poi 4/6 GB RAM LPDDR4x e 64/128 GB, che sono sostanzialmente la base per uno smartphone che si rispetti. Lato batteria abbiamo un generoso modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 18W, sebbene dalla confezione ne esca uno fino a 22W.

Lato fotocamera è dove vediamo le migliorie più importante. Si parte da un ottimo sensore da 50 MP con apertura f/1.8, oltre ad una grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP ed un sensore di profondità sempre da 2 MP. Per la selfie camera, posta per la prima volta in un punch-hole nell'entry-level Redmi, abbiamo un sensore da 8 MP. Chicca molto interessante è l'adozione di dual speaker, oltre che la presenza del jack per cuffie. Per il software è presente la MIUI 12.5 basata su Android 11.

Dopo essere stato lanciato ufficialmente in Asia, Redmi 10 sarebbe in procinto di essere ufficializzato anche in Europa. Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali su data e prezzo, ma in tal senso ci sono i rumors ad aiutarci. Secondo l'insider Roland Quandt, Redmi 10 avrà un costo di 179€ per la 4/64 GB e di 199€ per la 4/128 GB (quindi niente versione da 6 GB).

Vuoi sapere tutto sul nuovo Redmi 10? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu