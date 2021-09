Red Magic 6S Pro Global si avvicina: tutto su prezzo e uscita in Italia

Il nuovo Red Magic 6S Pro è ufficiale in Cina (e c'è anche un “nuovo” smartwatch), ma già si comincia a parlare della versione Global, con tanto di data di presentazione e prezzo di vendita. Pronti a mettere le mani sulla nuova bestia da gaming della partner di Nubia?

Red Magic 6S Pro Global: prezzo e uscita già svelati

La compagnia cinese ha già pubblicato la pagina ufficiale dedicata a Red Magic 6S Pro Global, confermando le promo per il debutto, la data di presentazione internazionale e – soprattutto – il prezzo di vendita del nuovo flagship da gaming. Per quanto riguarda le promozioni dedicate, effettuando l'iscrizione alla newsletter si riceverà uno sconto del valore di 10€; inoltre le iniziative continueranno per tutto il mese di settembre, come si evince dall'immagine qui sotto.

Il tutto continuerà fino al 27 settembre, data d'uscita del flagship in versione Global. Il sito svela anche il prezzo di vendita di Red Magic 6S Pro, confermando i tagli di memoria e le colorazioni (ossia la Cyborg e Ghost, rispettivamente la versione nera e quella con cover trasparente).

Il modello base da 12/128 GB viene proposto a 599€, per poi salire a 699€ per la versione da 16/256 GB. Chi invece preferisce l'edizione con back cover trasparente dovrà sborsare 729€, per il taglio da 16/256 GB.

Per ricevere lo sconto di 10€ e seguire le varie fasi promozionali prima del debutto, qui trovate la pagina dedicata al flagship da gaming.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu