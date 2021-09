Red Magic 6S Pro non sarà solo: ecco i nuovi accessori da gaming

Sale la grande attesa intorno al nuovo prodotto di casa Nubia/ZTE/Red Magic. Il prossimo 6S Pro, che dalle specifiche promette scintille, pare non sarà da solo. Infatti, Red Magic ha confermato l'arrivo di alcuni accessori pensati per il gaming mobile, come un power bank ed un mini controller.

Accessori gaming Red Magic 6S Pro: tutto sul power bank ed il mini controller

Come sono fatti quindi questi nuovi accessori del brand? Il primo, un power bank, si presenta in pieno stile gaming, con Red Magic che lo definisce “stile Mecha” proprio per le sue spigolosità che ricordano quelle dei mega robot giapponesi. Quello che offre è una capienza da 10.000 mAh, con uscita Power Delivery (PD) Type-C a 20W ed un'uscita USB a 22.5W. Il tutto può poi essere monitorato tramite un display digitale in tempo reale che dovrebbe essere racchiuso nel logo del brand.

Passando al mini controller, chiamato Red Magic Feizhi (Flywise) G1 Controller, abbiamo a che fare con una sorta di socket che, pesando solo 40 g, può essere sia utilizzato come controller appunto, ma anche come tasto dorsale aggiuntivo. Tra l'altro, può essere compatibile anche con altri smartphone senza problemi ed è sicuramente una gran cosa.

I nuovi accessori Red Magic non hanno ancora un prezzo certo ma lo conosceremo il prossimo 6 settembre 2021, quando vedrà la luce anche il tanto atteso smartphone 6S Pro. Non è escluso inoltre che gli accessori possano ampliarsi in questi giorni.

