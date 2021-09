Recensione Soundcore Life P3: Anker non sbaglia neanche nella fascia media

Quando siamo su Amazon e cerchiamo degli auricolari TWS, all'occhio risaltano subito i prodotti Soundcore, spin-off audio di Anker. E gli ultimi arrivati, gli auricolari TWS ANC Soundcore Life P3, fanno parte di quei prodotti Anker che possono stuzzicare la curiosità degli utenti, per questo, grazie a questa recensione capiremo se effettivamente hanno un rapporto qualità/prezzo tale da valere quanto meno il podio nella fascia media.

Recensione Soundcore Life P3 | Auricolari TWS ANC Anker

Contenuto della confezione

Sebbene più piccola dei modelli top gamma, la scatola dei Soundcore Life P3 in recensione è come sempre molto curata e, per quel che si può definire tale, completa di ogni necessità del prodotto. Troviamo infatti, oltre agli auricolari ed il case, manualistica molto esaustiva, cavo di ricarica Type-C e ben 5 misure di gommini (4 in confezione). Difficile chiedere di più.

Design e materiali

Tanti sorrisi ed un sospiro. Così ci viene da riassumere il capitolo design e materiali per questi auricolari Anker. Questo perché il design è molto gradevole, molto attuale e con tono da top tier, ma c'è una cosa che chi le ha provate non ha apprezzato per questo tipo di prodotti.

Infatti, il padiglione e la parte interna dello stelo sono lucidi, mentre la parte dove alloggiano i controlli touch è opaca. Un peccato, considerando il fatto che il case è opaco. Chiaramente, ricordiamo, è una valutazione soggettiva, ma gli auricolari opachi vi fanno dimenticare le ditate.

Funzioni Smart

Le funzioni smart per le cuffie Soundcore sono sempre un pregio. Ed un plauso va fatto per come è stata pensata, ottimizzata e migliorata passo dopo passo l'applicazione dedicata.

L'app che Anker ci fornisce è un controller completo sui nostri auricolari: possiamo settare a cosa abbinare i controlli touch, che sono molto precisi, ma anche settare la modalità a bassa latenza, il Bass Up per amplificare i bassi (e funziona davvero), oltre all'equalizzazione che possiamo scegliere a piacimento o con il suggerimento dell'app. Infine, possiamo persino ottimizzare al nostro orecchio l'indosso per la cancellazione del rumore e per l'ascolto. La connessione Bluetooth, con standard 5.0, è molto stabile e il raggio di azione indicato.

Per il capitolo ANC bisogna contestualizzarlo a quanto costano. Rispetto a prodotti di pari prezzo, hanno un'ottima cancellazione del rumore. Non ci spengono totalmente l'ambiente intorno, ma ci danno una buona sensazione di isolamento, specie per strada.

Qualità Audio – Soundcore Life P3

La questione audio con i prodotti Soundcore è sicuramente mirata al fatto che il suono è spesso nitido, ma vanno ascoltate con la modalità di cancellazione attiva del rumore per avere il meglio. E questi Soundcore Life P3 non sono da meno. Un suono pulito ed esaltato nei bassi quando si attiva la funzione dedicata, specie nei brani di musica elettronica.

Molto buono l'audio anche quando si tratta di chiamate. Chi ci ascolta ci sente davvero bene ed in maniera nitida e anche noi sentiamo davvero bene chi ci parla. Insomma, il lavoro audio svolto è molto concreto e si vede.

Autonomia

Anche per quanto riguarda l'autonomia, i Soundcore Life P3 in recensione non sfigurano. Infatti, la batteria degli auricolari si avvicina alle circa 7 ore di ascolto continuo e con il case si arriva alle circa 35 ore garantite dal brand. Insomma, tutto è stato fatto come si deve, senza dubbio.

Recensione Soundcore Life P3 – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo questa recensione con il target a cui vanno rivolti questi auricolari. Sono un tipo di prodotto pensato per chi cerca una certa totalità di funzioni senza però spendere tantissimo, sebbene non siano dei wearable top gamma. Ma acquistandoli su Amazon a circa 65-69€, ci rendiamo conto di trovarci ad un prodotto veramente valido, che punta a primeggiare nella sua categoria di prezzo e che premia proprio questa scelta.

