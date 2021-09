Recensione Xiaomi Smartmi Smart Floor Fan 3: piccolo, ma fresco!

Nel panorama dei dispositivi smart che possiamo trovare oggi per casa, non mancano quelli dedicati all'aria fresca. Così come esistono condizionatori intelligenti, abbiamo anche i ventilatori intelligenti. Ed il ventilatore Smartmi Smart Floor Fan 3, direttamente dal mondo Xiaomi, protagonista di questa recensione, è sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio.

Recensione Smartmi Smart Floor Fan 3 | Ventilatore Xiaomi

Contenuto della confezione

La confezione dello Smartmi Smart Floor Fan 3 di Xiaomi tradisce l'anima da ventilatore del prodotto. Infatti, non ci sono troppi accessori al di là dei vari pezzi che compongono il dispositivo. Troviamo la manualistica (in inglese), troviamo una vitina per chiudere la cassa della ventola, una vite più grossa per fissarlo alla base con il chiavino esagonale, il cavo per ricaricarlo (è wireless) ed il telecomando Bluetooth. Non ci possiamo lamentare, insomma.

Design e materiali

Il design del ventilatore Smartmi è sicuramente ciò che lo rende apprezzabile sin dal primo impatto. Con un motore ed una cassa di colore bianco, la struttura centrale in alluminio satinato molto bello da vedere e la base in bianco e grigio lo rendono molto elegante e per ogni tipo di arredamento e stanza. I materiali sono buoni e solidi, anche perché il prezzo del prodotto lo permettono. Un ottimo policarbonato ed il già citato alluminio compongono un bell'insieme.

Funzionamento – Smartmi Smart Floor Fan 3

Il fulcro del prodotto, come sempre per questo tipo dispositivi, sta tutto nel funzionamento. Partiamo dal presupposto che esistono due vie di utilizzo del ventilatore Smartmi. Uno standard, come ventilatore vero e proprio che spinge con il vento, comunque ad anioni sterilizzanti, a 4 velocità e con possibilità di bloccare o far muovere la ventola.

La seconda via invece è quella che si definisce “Brezza Naturale“. Questa tecnologia è molto cara anche a Xiaomi: si tratta di un'erogazione d'aria molto più tenue ma comunque molto fresca e regolabile a più velocità. Scegliere una delle due dipende dalla situazione in cui ci si trova: nelle ore pomeridiane e notturne è ovviamente consigliato utilizzare la seconda opzione.

Feature smart

E come possiamo controllarlo? Oltre al telecomando, che va collegato tramite Bluetooth BLE (a bassa energia), che permette di settare la potenza, il movimento e la brezza naturale (oltre che accenderlo e spegnerlo), possiamo avere un controllo molto più completo grazie all'applicazione Xiaomi Home, che permette di settare angolazione, potenza del vento, modalità, accensione e spegnimento in maniera molto più dettagliata.

Il pairing è semplice: va collegato alla rete Wi-Fi della casa o dell'ufficio ed una volta effettuato collegare smartphone e ventilatore. L'abbiamo trovato veramente comodo. Piccolo appunto, quando installate l'applicazione è consigliato settare Germania come paese (ma ce lo dirà l'applicazione stessa).

Autonomia

Molto buona l'autonomia di questo Smartmi Smart Floor Fan 3, che con la sua batteria da 2.800 mAh permette di utilizzarlo per ore senza doverlo attaccare alla corrente. La ricarica è abbastanza rapida e l'indicatore ci permette di capire il grado di carica. Apprezzato.

Recensione Xiaomi Smartmi Smart Floor Fan 3 – Prezzo e conclusioni

E veniamo alle considerazioni finali. Qui, a dispetto del solito, prima di capire quanto costa, bisogna capire perché va comprato. Lo Smartmi è un ventilatore molto utile per chi non può mettere un condizionatore in una determinata stanza, magari più compatta e quindi serve che a dare frescura sia un prodotto compatto a sua volta. Lo si compra anche per la semplice ma intuitiva intelligenza che lo contraddistingue. Anche perché, su Geekbuying, in offerta lo si trova ad un prezzo di circa 85€ e quindi è un acquisto che potrebbe non essere ideale per tutti, ma probabile li valga tutti.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu