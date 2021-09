Recensione Orfeld Ev679: a meno di 85 euro è impossibile avere un aspirapolvere migliore

Probabilmente il nome dell'azienda potrebbe sembrarvi sconosciuto. Ma è così che funziona con i brand giovani che si affermano, pian piano, in un determinato mercato. E, giusto per potervi dare il quadro completo, Orfeld è un'azienda cinese ormai presente in oltre 50 paesi in tutto il mondo, specializzata proprio nella produzione di aspirapolvere ciclonici wireless e robot aspirapolvere.

Detto questo, con i suoi 1700 Pa ed una batteria da 2200 mAh, la Orfeld Ev679 è una di quelle scope elettriche pensate per le pulizie di tutti i giorni che, a fronte di un prezzo di vendita molto economico, promette semplicità di utilizzo ed un'estrema maneggevolezza.

Recensione Orfeld Ev679: aspirapolvere wireless maneggevole ed economico

Contenuto della confezione

La confezione dell'Orfeld Ev679 è ben realizzata e decisamente compatta, segno che la dotazione di accessori non è poi chissà quanto ricca, ma decisamente adatta alla fascia di prezzo in cui si va ad inserire questa scopa elettrica senza fili.

Al suo interno, oltre al motore principale dell'aspirapolvere, sono presenti anche 1 batteria estraibile, una spazzola elettrica che integra dei Led, 1 boccetta combinata di accessori, 1 caricabatterie e la tipica manualistica.

Design e materiali

Orfeld ha davvero fatto un ottimo lavoro in quanto a design e materiali in questo modello, soprattutto considerando l'attuale prezzo di vendita. Tutto sommato, seppure l'aspetto non sia propriamente originale, l'Orfeld Ev679 si distingue per la colorazione dei suoi componenti: il materiale predominante è il policarbonato, in una colorazione blu metallizzato con degli inserti in arancio e alcuni dettagli in color alluminio.

Data la fascia di prezzo non è chiaramente presente alcun display, e sulla parte superiore del manico ergonomico sono stati posizionati tutti i tasti di controllo dell'aspirapolvere. Ottima l'impostazione dell'assetto di pulizie che, assieme al contenutissimo peso di 1.98 Kg, rende l'Orfeld Ev679 adatto anche a persone che soffrono di mal di schiena o che non hanno la possibilità (o la voglia) di sforzarsi troppo per la pulizia.

Il collo è snodabile, ed è in grado di piegarsi fino a 90 gradi anteriormente e 180 gradi lateralmente, il che rende possibile raggiungere anche le zone più complicate e rimuovere sporco e polvere ad esempio sotto i mobili e sotto il letto.

Nella media il serbatoio, che con i suoi 0.5 litri non è di certo il più capiente del mercato, ma che è decisamente maneggevole anche nello svuotamento: basta sganciare una clip superiore, posizionare l'aspirapolvere sopra un cestino, ed aprire il coperchietto che farà cadere lo sporco nel contenitore senza il rischio di sporcarsi le mani.

La spazzola principale motorizzata, poi, integra anteriormente dei LED in modo da illuminare la zona in cui si andrà a pulire, ed utilizza un rullo di setole morbide pensate per aspirare su qualsiasi tipo di materiale, compresi i parquet o addirittura le moquette e i tappeti.

In confezione poi sono presenti anche un beccuccio in plastica, pensato per rimuovere lo sporco dalle fessure, ed un beccuccio con delle setole morbide per la pulizia in spazi più stretti o di oggetti più delicati, ma anche per la rimozione delle ragnatele dai soffitti.

Potenza di aspirazione e qualità della pulizia – Orfeld Ev679

Arriviamo subito al sodo: nonostante il prezzo decisamente economico, in quanto a potenza di aspirazione e qualità della pulizia, la Orfeld Ev679 ha ben poco da invidiare ai modelli di fascia più alta. Grazie ad un motore brushless di nuova generazione, in grado di arrivare fino a 17.000 Pa, la Orfeld Ev679 è probabilmente la scopa elettrica con il miglior rapporto leggerezza/prestazioni.

È decisamente maneggevole e la sua leggerezza potrebbe trarre in inganno: in realtà, la qualità della pulizia è più che sufficiente per le pulizie quotidiane, ed è proprio per questo che sono rimasto piuttosto amareggiato dall'assenza di una spazzola motorizzata più piccola, in modo da poter pulire anche i divani e i materassi con le stesse prestazioni.

Le modalità di funzionamento sono due, quella Standard (da 8000 Pa) e quella Turbo (da 17000 Pa) e, soprattutto con quella più potente, è possibile aspirare anche detriti più grandi dei granelli di polvere senza problema alcuno. Bene anche la pulizia di capelli e, soprattutto, di peli di animali domestici: in questo l'Orfeld Ev679 da veramente il meglio di se.

Grazie al motore e alla spazzola principale di ottima qualità, con questo aspirapolvere è poi possibile aspirare polvere e detriti anche dai tappeti, purché però siano a pelo corto: con i tappeti a pelo più lungo questo aspirapolvere inizia ad avere qualche difficoltà.

Un fattore molto importante da valutare nell'acquisto di un aspirapolvere senza fili è poi quello della rumorosità: un aspirapolvere troppo rumoroso potrebbe risultare fastidioso a lungo andare ma, fortunatamente, si stratta di una caratteristica sulla quale molte aziende stanno lavorando. Orfeld ha fatto un ottimo lavoro: la rumorosità massima dell'Orfeld Ev679 è di 72 dB, ed è un valore decisamente sotto la media.

Infine, il sistema di filtraggio è quello standard di questa categoria di prodotti. Chiaramente anche la Orfeld Ev679 sfrutta la tecnologia ciclonica per separare lo sporco dall'aria, per poi filtrarla grazie ad un filtro a 4 stadi ed un filtro HEPA in grado di trattenere il 99% della polvere sottile.

Autonomia della batteria

La batteria dell'Orfeld Ev679 è da 2200 mAh, è rimovibile e (almeno sulla carta) dovrebbe garantire un'autonomia massima di 50 minuti. La realtà dei fatti però, è che nella vita reale queste performance cambiano, seppur leggermente: nei miei test sono riuscito ad utilizzare l'aspirapolvere per circa 44 minuti alla minima potenza di aspirazione e poco più di 10 minuti con la modalità Turbo.

Nella media la ricarica, che continua ad essere piuttosto lenta (come in tutti i prodotti della categoria): per una ricarica completa, dallo 0% al 100%, saranno necessarie circa 5 ore e mezzo.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo dell'Orfeld Ev679 è di 134.98 euro su Amazon Italia ma, tramite il coupon che trovate in basso ed applicando il coupon che trovate nella pagina del prodotto, potreste portarvelo a casa ad 84.98 euro fino al 29 ottobre 2021. E, parliamoci chiaro, a questo prezzo non c'è alternativa alcuna in grado di garantire questa qualità.

Perché stiamo parlando di un aspirapolvere estremamente valido, maneggevole, con una buona batteria e molto leggero, che pulisce bene su ogni tipo di superficie ed è in grado di gestire senza problemi anche detriti più grandi e peli di animali domestici.

E se l'azienda avesse pensato di integrare anche una spazzola motorizzata per divani e tappeti, l'Orfeld Ev679 sarebbe stato tra gli aspirapolvere con il miglior rapporto qualità/prezzo non solo nella sua fascia, ma anche paragonato a modelli più costosi.







