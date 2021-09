Recensione Maxcio Smart Aroma Diffuser: la casa diventa profumata e con stile

Gli ornamenti di casa, che siano soprammobili o accessori, sono diventati ormai intelligenti. E non è un caso infatti se anche prodotti come i diffusori di aromi abbiano anch'essi funzioni smart. Come nel caso del Maxcio Smart Aroma Diffuser, il protagonista di questa recensione.

Recensione Maxcio Smart Aroma Diffuser

Contenuto della confezione

Confezione molto semplice quella del Maxcio Smart Aroma Diffuser in recensione. Dalla scatola azzurra tiriamo fuori il diffusore, il cavo di alimentazione, la manualistica ed un piccolo misurino per riempire con acqua il dispositivo. Non si necessita di altro.

Design e materiali

Il diffusore di aroma Maxcio è davvero bello. Si presenta davvero bene con il suo design raffinato, a forma di bocciolo, ma anche dalla sua trama simil-legnosa che dona un tocco di classe all'arredamento. I materiali sono plastici, policarbonato per la maggior parte, ma tutto sommato va bene così.

Funzionamento e feature smart

Il funzionamento di questo diffusore è tanto semplice quanto intelligente. Semplice perché basta riempirlo d'acqua (massimo 400 ml) accenderlo e poi, grazie ai due tasti posti sul davanti, è possibile settare luci e l'intensità del vapore che emana.

Intelligente lo è poi perché è possibile collegarlo tramite Bluetooth (2.4 GHz) ad un'applicazione, Smart Life, dove possiamo monitorarlo e gestire tutto quello che può fare. C'è anche una modalità notte che si gestisce a bassi consumi, molto utile.

La chicca però sta nella possibilità di poter gestire il Maxcio Smart Aroma Diffuser con i vari assistenti vocali, che sia Alexa o Samsung Smart Things. Funziona tutto come deve, senza grossi patemi.

Recensione Maxcio Smart Aroma Diffuser – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi di questo diffusore smart Maxcio? Parliamo di un dispositivo che sa quello che fa e lo fa bene. Non si impone di strafare, ma si inserisce perfettamente in un contesto casalingo più moderno, che necessita di comodità maggiori e soprattutto automatizzate. La sua abilità poi di inserirsi in ogni ambiente domestico, grazie al suo stile raffinato, lo pone come uno dei più interessanti dispositivi del suo genere. Questo anche perché il prezzo ci viene sicuramente incontro. Rispetto ad altri modelli, questo ha un costo inferiore ai 40€ su Amazon e li vale tutti.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

