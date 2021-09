Realme punta alla sfida interna con OPPO: top gamma 2022 con super display e ricarica velocissima

La crescita ottenuta da Realme è attualmente difficile da ignorare, sia dagli utenti, sia dagli altri brand. Sebbene sia una componente del macro-universo OPPO, in India ad esempio è un brand molto competitivo, se non il più competitivo e anche in Europa si fa rispettare, spesso proprio in rivalità con la società madre. E non è un caso che, secondo nuovi leak, il top gamma 2022 Realme avrà tra le sue specifiche tecniche come un display ed una ricaricadi grande livello.

Realme GT 2 competerà con OPPO Find X4 Pro in display e ricarica? Un leak lo suggerisce

A riportare di questa eventualità è il leaker Digital Chat Station, che spiega come il prossimo top gamma di Realme sarà dotato di un display con risoluzione 2K+ (Quad HD+), quindi un vero e proprio debutto, possibilmente AMOLED con tecnologia Samsung E5. E se questa configurazione si rivelerà nel prossimo Realme GT 2, che da conferma del brand sappiamo già dotato del prossimo Snapdragon serie 8xx, potremo avere il rivale non solo dei top gamma Xiaomi o Samsung, ma anche della stessa OPPO, che sta già valutando il futuro Find X4 Pro.

Ma non solo un super display, anche la ricarica rapida può essere di grande impatto. E, a dirla tutta, non sarebbe neanche una novità per Realme, visto che la tecnologia UltraDart Charge a 125W è stata presentata l'anno scorso. Bisogna ora solo vederne l'applicazione, che molto probabilmente troverà luogo sempre nel sopracitato top gamma 2022.

Insomma, il prossimo anno per Realme sarà l'anno della definitiva maturazione e possiamo aspettarci grandi novità in merito. Qualcuna è stata già presentata, ma bisognerà vederla in azione proprio sui prossimi smartphone.

