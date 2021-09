Realme pensa in grande: in arrivo una lavatrice smart!

Non è più una novità che Realme voglia diventare uno dei brand con l'ecosistema più ampio. E se abbiamo già visto prodotti come il purificatore, ma anche un imminente aspirapolvere senza fili, pare proprio non sia finita qui. Infatti, molto presto Realme lancerà la sua prima lavatrice smart tramite l'ecosistema TechLife.

Tutto quello che sappiamo sulla lavatrice smart di Realme

A rivelare l'esistenza di questa lavatrice è un teaser ufficiale di Realme TechLife, riportato da Mukul Sharma che ci mostra una pila di indumenti da lavare con dietro l'elettrodomestico, di cui possiamo scorgere probabilmente il portellone dello stesso, visto che c'è una lastra trasparente sopra, ma anche alcuni tasti, probabilmente a sfioramento.

Non sappiamo purtroppo quali funzioni si potranno gestire tramite l'applicazione Realme TechLife, ma è sicuramente un prodotto che suscita non poco interesse, soprattutto considerando che arriverà per primo in India e quindi aprendo alla possibilità di una distribuzione Global, di solito più difficile se un prodotto del genere arriva prima in Cina. Inoltre, si porterebbe avanti nella sfida con Xiaomi, che non ha ancora esportato le sue lavatrici al di fuori del mercato cinese.

Ma quando arriva la nuova lavatrice Realme? Il teaser ci indica il 1° ottobre 2021 come data dedicata all'uscita di questo prodotto, quindi non ci resta che attendere tale data.

