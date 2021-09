La serie Realme Q5 sarà una forza: Snapdragon 778G e 144 Hz!

Grande movimento lato smartphone per il brand Realme. Dopo aver lanciato nelle scorse ore Realme GT Neo 2, dispositivo di belle speranze, ma anche con le prime avvisaglie della serie Q5, con i vari esponenti della gamma già comparsi in alcune specifiche tecniche.

Realme Q5: cosa sappiamo ad oggi?

Design e display

1 di 3

Il database del TENAA ci ha restituito due smartphone totalmente inediti, che però sono quasi speculari. Infatti, Realme RMX3461 e RMX3463 hanno nel design tratti praticamente identici, variando attualmente solo nel colore: nero il primo e blu il secondo. Per il resto, hanno entrambi un bumper fotocamera con 3 sensori. Questo, insieme ad altri indizi, ci portano a capire come questi dispositivi siano in realtà proprio della nuova serie Q.

Anche i display sono sostanzialmente gli stessi: display LCD LTPS Full HD+ da 6.59″, che potrebbero addirittura appartenere alla giapponese JDI (la migliore del settore). Ciò che li rende però estremamente interessanti è il refresh rate a 144 Hz.

Hardware

Il chipset utilizzato sembra essere anch'esso il medesimo, infatti, dal database apprendiamo di un SoC fino a 2.4 GHz, che unendo i punti con la conferma da parte del VP di Realme Wang Wei Derek, si rivela essere lo Snapdragon 778G e quindi viene esclusa la possibilità di una doppia soluzione con Dimensity 900, ma non resta escluso. La soluzione Qualcomm non è ovviamente un debutto per il brand, visto che già il GT Master ne è provvisto.

La memoria certificata va dai 6 ai 12 GB RAM e dai 128 ai 512 GB di storage, ma questo va preso con le pinze, in quanto di solito è più una questione di capacità che di effettivo spazio previsto.

Anche perché la batteria è esattamente la stessa, un modulo da 4.880 mAh che a livello nominale sarà sicuramente a 5.000 mAh una volta commercializzato. Il sensore di impronte è posto invece sul lato.

Fotocamera

Il comparto fotocamera prevede una configurazione tripla che però si mostra meno potente GT 2 Neo, per fare un esempio. Infatti, abbiamo un sensore principale da 48 MP, oltre a due sensori da 2 MP per entrambi. La selfie camera è poi da 16 MP.

C'è anche Realme Q5 Pro – Cosa sappiamo?

Oltre ai due modelli analizzati lungo questo articolo, esisterebbe anche una versione Pro della gamma Realme Q5. Come rivelato nei giorni scorsi dal TENAA per lo smartphone con code name RMX3357, ma anche dalla certificazione 3C, si avvale di un chipset Dimensity 1200, ma anche di una ricarica rapida da 65W ed una fotocamera principale da 64 MP. Nell'attesa di capire se sarà così, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

Realme serie Q5 – Prezzo e data di uscita

La data di uscita ufficiale della serie Q5 non è ancora ben definita, ma lo stesso VP di Realme Wang Wei Derek ha annunciato che la serie debutterà il prossimo mese, cioè ottobre 2021, quindi ce lo aspettiamo per metà o la fine dello stesso. Considerando le specifiche, il prezzo potrebbe attestarsi sui 200€, specie se appartenessero alla serie Q5, ma è tutto da vedere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu