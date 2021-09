Il Realme con Dimensity 1200 potrebbe essere il prossimo Q5 Pro

Realme non sembra aver terminato le sue carte nella sfera top-mi range. Dopo i GT Master e l'imminente GT Neo 2, pare ci sia un altro smartphone piuttosto potente. Infatti, è comparso sul web il Realme con nome in codice RMX3357, di cui conosciamo praticamente tutte le specifiche tecniche con tanto di design, che potrebbe essere uno dei modelli della serie Q5.

Realme Q5 Pro (RXM3357): tutto ciò che sappiamo

Realme RMX3357 visits TENAA.

6.43-inch AMOLED

4,400mAh battery, 65W fast charging

64MP + 8MP + 2MP

16MP front

Design e display

Il nuovo smartphone del brand in giallo si presenta con un design estremamente semplice, con un bumper fotocamera più sottile in cui campeggiano tre sensori a filo. Non sappiamo se questo possa portare ad un'edizione più particolare con qualche serigrafia, ma al momento lo stile vira più al medio che al top gamma.

Passando al display, secondo il TENAA abbiamo un pannello da 6.43″ Full HD+ AMOLED, di cui però non se ne conosce il refresh rate, di solito non indicato in questo tipo di certificazioni, ma secondo un leak dovrebbe comunque tra i 90 e i 120 Hz. Come spesso accade sui Realme, il punch-hole è sulla sinistra.

Hardware e fotocamera

Il presunto Realme Q5 Pro ha nell'hardware la sua risposta più interessante. Infatti, dai leak che hanno riportato dal TENAA le fattezze dello smartphone, troviamo come chipset il MediaTek Dimensity 1200, sicuramente una configurazione gradita visti gli ottimi risultati ottenuti dal SoC a 6 nm. Stranamente, come di solito accade quando arriva tale certificazione, non abbiamo notizia di quanta memoria ci sia.

Per la batteria però, sappiamo che sarà un modulo da 4.400 mAh, probabilmente doppia cella, con ricarica rapida a 65W. Infine, abbiamo un comparto fotocamera abbastanza onesto, con sensore da 64 MP, uno da 8 MP a fare probabilmente da grandangolare ed un 2 MP per macro/profondità. Per la selfie camera, secondo un leak avremo un sensore da 16 MP.

Realme Q5 Pro – Prezzo e data di uscita

Purtroppo, il nuovo Realme Q5 Pro brancola nel buio per quanto riguarda sia la data di uscita, sia il prezzo. In maniera realistica, considerando che è già arrivato sul TENAA, la sua uscita non è così lontana, ma potremmo vederlo probabilmente in autunno 2021 o al massimo per il Q1 2022.

