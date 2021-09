Realme GT Neo su DxOMark: fotocamera promossa, ma con riserva

Parliamoci chiaro: chi compra Realme GT Neo non lo fa certo perché punta alla qualità della sua fotocamera. Ciò nonostante, non significa che vada sotto valutata, come sottolinea l'interesse dimostrato dal team di DxOMark. Da tempo, il portale fotografico ha inserito nelle sue valutazioni anche smartphone non propriamente definibili camera phone. Ed è anche questo il caso del terminale Realme, le cui peculiarità puntano principalmente su prestazioni e rapporto qualità/prezzo.

DxOMark dice la propria sulle qualità fotografiche di Realme GT Neo

Vediamo come si compone il comparto fotografico di Realme GT Neo:

Primario 26 mm da 64 MP f/1.8, sensore da 1/1.73″, pixel da 0.8 µm, PDAF

f/1.8, sensore da 1/1.73″, pixel da 0.8 µm, PDAF Grandangolare 16 mm da 8 MP f/2.3, FoV da 119°, sensore da 1/4.0″ e 1.12 µm

f/2.3, FoV da 119°, sensore da 1/4.0″ e 1.12 µm Macro da 2 MP f/2.4

Un impianto tecnico non entusiasmante, ma i 105 punti ottenuti su DxOMark fanno di Realme GT Neo uno smartphone senza infamia e senza lode per la fotografia. Il copione è quello che ci si aspetta da un telefono del genere, con foto molto buone di giorno ma con margini di miglioramento. Il bilanciamento del bianco è buono, ma il tono della pelle non è sempre adeguato, soprattutto in condizioni di scarsa luce. I dettagli catturati sono buoni fintanto che si è vicini al soggetto inquadrato e la messa a fuoco tende a funzionare bene. Allo stesso tempo, si notano artefatti ed episodi di ghosting in alcune foto ed un'instabilità per esposizione del soggetto, gamma dinamica e sfocatura in modalità Ritratto.

Pur non avendo un teleobiettivo hardware, lo zoom digitale restituisce buone immagini, mentre è quasi paradossalmente il sensore grandangolare a comportarsi peggio. Questo a causa del basso livello di dettaglio e la perdita di consistenza agli angoli delle foto.











Realme GT Neo non è uno smartphone che brilla nella registrazione di video. In generale, si nota un'ampia gamma dinamica, una buona esposizione dei volti e il livello di rumore controllato. Ad essere instabili sono l'autofocus, l'esposizione, i dettagli catturati e a presenza di artefatti. Anche la stabilizzazione elettronica non si rivela sempre all'altezza delle aspettative.

Ecco la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra, ASUS Snapdragon Insiders 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu