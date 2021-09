Realme GT Neo 2 sarà rombante nella versione AMG

Quando si parla di smartphone di brand cinesi, negli ultimi mesi sembra che il tempo scorra al doppio della velocità. Questo perché le varie aziende stanno ultimamente già progettando i nuovi modelli per la prossima tornata, come successo a Redmi e come è successo anche a Realme, che ha già in progetto il prossimo GT Neo 2.

Aggiornamento 07/09: da un leak apprendiamo quella che sarà la versione speciale di Realme GT Neo 2. Trovate tutto nella sezione “Design e Display”.

Realme GT Neo 2 / GT Neo Gaming: tutto quello che sappiamo

Design e display

1 di 5

Dopo aver avuto una prima notizia di questo nuovo smartphone grazie al VP di Realme China, un paio di mesi dopo abbiamo i primi render dedicati grazie al sempre attento leaker OnLeaks, che in collaborazione con Digit. Come possiamo vedere, è molto più simile ad un OnePlus o un OPPO che ad un Realme, con un bumper fotocamera rettangolare che racchiude due grandi sensori ed un altro più piccolo lateralmente. Per il resto, la back cover sembra di finitura opaca. A confermare i render ci pensa il TENAA che mostra lo smartphone effettivamente uguale a quanto riportato da OnLeaks.

1 di 2

Ma non avremo solo colori “standard”. Infatti, da due nuovi leak compaiono altre colorazioni molto particolari del GT Neo 2. Se la prima, un azzurro cangiante nel giallo, dovrebbe far parte della schiera regolare, la versione AMG (ispirata alle Mercedes-AMG GT R, appunto) totalmente in verde è sicuramente definibile come versione speciale. Come possiamo vedere, il logo della casa di design automobilistica compare in maniera evidente e pare che il tutto sia realizzato con una nuova tipologia di verniciatura.

Per il display, le prime notizie (anche in base al render) ci mostrano un pannello flat da 6.62″ Full HD+ AMOLED con refresh rate a 120 Hz e camera punch-hole sul lato sinistro.

Hardware e Software

Le indiscrezioni in merito all'hardware sono sempre racchiuse nell'ultimo leak arrivato sul web, che vede come presunto chipset lo Snapdragon 870, quindi un successore dell'attuale Enhanced Edition arrivato recentemente. Oltre a ciò, apprendiamo di un taglio di memoria da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per la batteria, il modulo dovrebbe essere da 5.000 mAh, sebbene inizialmente il VP di Realme l'avesse indicato come papabile per il prossimo GT 2. Per il software troviamo ancora Android 11 customizzato con la Realme UI 2.0. Particolarità di questo modello: pare manchi il jack audio da 3.5 mm.

Fotocamera

Per la fotocamera, come già anticipato, ci troviamo davanti ad un modulo triplo. E i sensori scelti sono probabilmente quasi gli stessi di quelli del GT Neo attuale, con 64 MP per la principale, 8 MP per la grandangolare e una 2 MP macro o monocromatico. Per la selfie camera invece ci si dovrebbe orientare a 16 MP.

Realme GT Neo 2 / GT Neo Gaming – Prezzo e data di uscita

Fino a queste ore mancavano ancora dettagli concreti circa il periodo di uscita: per fare una previsione ottimistica, si poteva ipotizzare una sua presentazione verso ottobre/novembre 2021, ma potrebbe essere in realtà molto prima. Infatti, sia dal VP di Realme China, Xu Qi Chase, sia da un post ufficiale del brand su Weibo, apprendiamo che Realme GT Neo 2 sarà presentato entro fine settembre 2021, massimo per i primi giorni di ottobre 2021 ma non oltre. La spinta è anche dovuta all'enorme successo del modello precedente.

EXCLUSIVE 🥳



realme GT Neo Gaming is coming!



Qualcomm Snapdragon 870

Gaming Design

64MP Triple Camera



Price:

8GB+128GB – $499

12GB+256GB – $599#realmeGTNeoGaming pic.twitter.com/D8JwJcduxh — Rudhra Nandu (@rudhranandu) August 31, 2021

Mentre il primo capitolo è rimasto confinato in Cina con questo nome ma in India è arrivato come X7 Max, sembra che anche il prossimo Realme GT Neo 2 arriverà in versione Global. Lo suggerisce un teaser poster leak pubblicato da un insider indiano, il quale sottolinea alcune specifiche, parte del design, dettagli sul comparto fotografico e perfino i presunti prezzi internazionali. Stando a quanto si legge, lo smartphone dovrebbe uscire dalla Cina come Realme GT Neo Gaming, al possibile prezzo di 499$ per la versione da 8/128 GB; si salirebbe a 599$ per il modello da 12/256 GB.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu