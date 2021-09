Realme C25Y ufficiale: costa poco, ma ha 50 MP ed una nuova UI

L'ecosistema Realme, ultimamente, si è costellato di ottimi smartphone che si dividono tra la fascia media e quella top, con altri ancora in arrivo. Ma c'è anche una schiera di smartphone medio-base gamma o entry-level che possono ampiamente accontentare i budget più ridotti. Come nel caso del nuovo Realme C25Y, che si propone con una buona fotocamera e altre novità tra le specifiche tecniche, sempre ad un prezzo contenuto.

Realme C25Y: tutto ciò che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo C25Y riprende nella forma i precedenti C25 di marzo 2021 e C25s di giugno 2021, ma si dà un tono più originale con una back cover a “righe di gesso”, nelle colorazioni Glacier Blue e Metal Grey. Oltre a ciò, abbiamo un pannello LCD da 6.5″ in risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) contornato da un drop notch.

Passando all'hardware interno, è presente il chipset Unisoc T610, similmente al C21Y, suo gemello meno performante. Infatti, anche qui troviamo 4 GB di RAM, ma anche 128 GB di storage espandibili, il doppio rispetto al sopracitato. Per la batteria è presente una 5.000 mAh ricaricabile a 18W e sul retro troviamo un sensore d'impronte.

Guardando al lato fotocamera, abbiamo la vera Core feature di Realme C25Y, un sensore principale da 50 MP, coadiuvato da un sensore macro da 2 MP ed un sensore monocromatico da 2 MP. La selfie camera è invece da 8 MP. Altra novità è la versione del software: infatti, sebbene sia basata su Android 11, la Realme UI debutta nella versione R Edition, che dovrebbe essere una versione più leggera della stessa.

Realme C25Y – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C25Y approda in India ad un prezzo di circa 139€ (11.999 rupie indiane), che lo pongono come uno smartphone adatto a chi vuole una fotocamera di buon livello, tanta memoria e tanta batteria. Non è dato di sapere ancora se arriverà in Europa.

