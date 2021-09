Realme Band 2 si avvicina: confermata la data di presentazione

Dopo il primo capitolo (da noi recensita), la casa cinese si sta preparando a tornare nuovamente alla carica con la nuova Realme Band 2. Il sub-brand OPPO è sempre di più intenzionato ad espandere il proprio ecosistema, come dimostrano Realme Book e Realme Pad. Ma potrei menzionare anche robot aspiratore, purificatore d'aria, rasoio e asciugacapelli, per citare alcuni fra i dispositivi recentemente lanciati. Fra i settori che Realme sta maggiormente aggredendo troviamo anche quello degli indossabili, fra smartband e smartwatch.

Aggiornamento 13/09: Realme Band 2 torna nuovamente sotto i riflettori grazie ad un teaser poster che ne svela anche la data di presentazione. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Realme Band 2: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Le prime immagini render postate da OnLeaks ci mostrano con precisione il look della nuova Realme Band 2. E rispetto al primo modello, possiamo assistere ad un cambio di design piuttosto evidente. Se la prima smartband aveva fattezze standard per il mondo delle smartband, il nuovo modello si mostra come un ibrido con il mondo degli smartwatch. Un po' come avvenuto con la Honor Band 6, Realme ha sensibilmente puntato sullo schermo, con una diagonale che passa da 0,96″ ad 1,4″. A questo giro non ci sono né tasti fisici né soft touch, quindi l'interazione si svolgerà interamente tramite touch screen e gesture.

Con dimensioni di 45,9 x 24,6 x 12,1 mm, Realme Band 2 avrà un ingombro superiore. Posteriormente possiamo notare parte della sensoristica, con l'ovvia presenza del cardiofrequenzimetro. Dalle immagini non sembrerebbe esserci la possibilità di sostituire il cinturino, ma è ancora presto per affermarlo con certezza.

Nel caso in cui ci fossero bisogno di conferme in merito al design, ecco che spunta una “possibile” immagine dal vivo di Realme Band 2. L'indossabile è stato paparazzato involontariamente: il protagonista di questo scatto è il primo notebook del brand asiatico, ma al polso di uno dei dipendenti ecco spuntare un wearable inedito il cui design corrisponde a quello visto nei render precedenti. Comunque a fine articolo trovate anche un'immagine ufficiale: sì, il design è proprio questo!

Caratteristiche tecniche

La certificazione Bluetooth SIG ci rivela che la Realme Band 2 avrà dalla sua il supporto al più avanzato Bluetooth 5.1. Non abbiamo ancora informazioni a riguardo, ma quasi certamente migliorerà la batteria rispetto ai 90 mAh del primo modello, grazie al maggiore spazio a disposizione. La ricarica, poi, non dovrebbe più avvenire tramite USB, bensì mediante PIN magnetici.

Rimane tutto da scoprire il comparto salutistico: i rumor parlano della possibile presenza del sensore SpO2 dedicato al monitoraggio dell'ossigenazione del sangue.

Realme Band 2 – Prezzo e data d'uscita

Le conferme arriva da un teaser poster ufficiale che svela anche il design, ben diverso da quello del primo capitolo (e molto più simile al look di un normale smartwatch). Per quanto riguarda la data di presentazione di Realme Band 2, il lancio è fissato per il 15 settembre in Malesia. Non è dato di sapere quando arriverà in India e a livello Global, ma visto l'evento all'orizzonte (quello dedicato a Flipkart e che vedrà il lancio della prima TV Stick di Realme) non è da escludere che il nuovo indossabile possa trovare spazio qui, anche se per ora l'e-commerce non ha ancora svelato la data.

Rimangono i dubbi anche sul prezzo, seppur si prospetti un costo maggiorato derivante dalle specifiche messe in gioco. Il primo capitolo venne presentato a 1.499 rupie (circa 18€), mentre in Europa a 24,99€; comunque è lecito aspettarsi un rincaro per un secondo capitolo (specialmente in relazione alle novità introdotte).

