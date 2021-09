Realme 8i praticamente svelato: render, specifiche tecniche e uscita

Se guardiamo alla serie Number di Realme, la prassi di presentazione dei modelli ha sempre seguito una certa line up. E quella avviata da Realme 8 e 8 Pro non è da meno: l'arrivo dell'8 5G era stato anticipato dallo stesso CEO del brand. Il dirigente ha confermato anche il debutto di Realme 8i: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni in merito a specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

Aggiornamento 02/09: realme 8i ha una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme 8i: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Per il nuovo smartphone della gamma Number, i dubbi erano tanti ma ora si inizia ad intravedere maggiore chiarezza. Inizialmente il dispositivo era stato associato al modello RMX3242 certificato dall'ente NTBC, ma era poi spuntato un altro candidato con tanto di immagini. Si tratta dello smartphone siglato RMX2205, spuntato nel database del TENAA, che però non coincide nel design a ciò che ci riporta il nuovo leak di Steve McFly (aka OnLeaks).

Design e display

In termini di design il dispositivo dovrebbe riprendere le linee dei modelli della gamma attuale ma con un'impronta simile a quella di Realme 8s, almeno per quanto riguarda il look della fotocamera, visto che troviamo un bumper rettangolare con tre sensori ed uno spazio dedicato alle informazioni della camera principale. Quanto alle misure, sappiamo potrebbe essere spesso 8.6 mm e pesare 194 grammi.

Passando al display, dovremmo avere un pannello da 6.59″ con risoluzione Full HD+ con un refresh rate molto alto da 120 Hz, mantenendo un punch-hole laterale ed una tipologia LCD.

Hardware

Ricordiamo che il modello 7i era dotato in India dello Snapdragon 662, mentre da noi è arrivato invece con il MediaTek Helio G85, ma anche con un design adottato dalla serie C. Per il nuovo Realme 8i invece si cambia decisamente passo, con il debutto del chipset Helio G96, così come per Realme 8s si avrà il debutto del Dimensity 810, con una GPU Mali-G57 MC2. Per la memoria, previsti 4 GB RAM LPDDR4x e soprattutto 128 GB storage UFS 2.2, quindi abbastanza veloce.

Per la batteria avremo, o comunque dovremmo avere, un modulo da 5.000 mAh con ricarica rapida non specificata. Presente poi il jack da 3.5 mm, mentre per il software abbiamo Android 11 e Realme UI 2.0. Il sensore d'impronte è laterale.

Fotocamera

Il lato fotocamera vuole provare a stupire grazie alla presenza di un sensore principale da 50 MP, accompagnato da due sensori da 2 MP, probabilmente per Macro e profondità o anche un monocromatico. 16 MP è invece la risoluzione per la selfie camera. Chiaro segnale che avremo presto il rivale di Redmi 10.

Realme 8i – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Realme 8i debutterà in India il prossimo 9 settembre, insieme al fratellone 8s. Non ci sono ancora dettagli sul possibile prezzo di vendita, ma chiaramente stiamo parlando di un budget phone per tutte le tasche.

