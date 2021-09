POCO C31: il nuovo budget phone è in dirittura d’arrivo

POCO è un brand che sta mano mano convincendo sempre più utenti grazie alla sua politica di una tecnologia di ottimo livello accessibile a tutti. E dopo i vari F3, F3 GT, X3 Pro, X3 GT, M3 e M3 Pro, è in dirittura d'arrivo anche POCO C31, nuovo entry level per tutte le tasche già protagonista di indiscrezioni e alcune conferme ufficiali.

Aggiornamento 27/09: la compagnia asiatica ha svelato il nome e alcuni dettagli del nuovo modello della serie C in arrivo. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

POCO C31: tutto quello che sappiamo sul nuovo entry level

Dopo le prime indiscrezioni arriva qualche conferma in merito al nuovo modello della partner di Xiaomi. L'azienda ha svelato il nome di POCO C31 e il design della parte frontale, dove troviamo un pannello non dissimile da quello del precedente C3. Si tratta di un'unità con notch a goccia, presumibilmente una soluzione LCD da circa 6.5″ con risoluzione HD+. Per il momento non è dato di sapere quale sarà lo stile del retro.

Hardware

The upcoming POCO phone has been listed on the Indian IMEI database website as well.#POCO pic.twitter.com/07J31HuDwX — Mukul Sharma (@stufflistings) August 14, 2021

Unica indiscrezione sull'hardware di questo smartphone riguarda la presenza di un modem con la sola connettività 4G. Si tratterà quindi di un terminale LTE, probabilmente con un SoC Snapdragon 6xx/7xx, oppure un MediaTek Helio G. Visto che il precedente C3 è equipaggiato con un chipset Helio G35 non è da escludere una soluzione simile.

POCO C3

Non ci sono altri dettagli, ma è molto probabile che troveremo una capiente batteria a 5.000 mAh: vista la natura low budget è probabile che il dispositivo si configuri come un telefono dalla buona autonomia grazie ad un comparto tecnico poco esoso in termini di risorse.

POCO C31 – Prezzo e data d'uscita

La data di uscita di POCO C31 è fissata per il prossimo 30 settembre 2021. Vista la natura entry level è impossibile non aspettarsi una cifra super abbordabile, magari intorno ai 100€ (come nel caso del precedente C3).

