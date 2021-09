Un nuovo mid range POCO sta per arrivare: prime certificazioni

POCO è un brand che sta mano mano convincendo sempre più utenti grazie alla sua politica di una tecnologia di ottimo livello accessibile a tutti. E dopo i vari F3, F3 GT, X3 Pro, X3 GT, M3 e M3 Pro, pare sia in procinto di arrivo uno smartphone POCO per la fascia media, di cui apprendiamo al momento le prime certificazioni.

POCO 211033MI: tutto sul nuovo smartphone medio gamma

The upcoming POCO smartphone (211033MI) receives the Indian BIS certificate. Launch happening very soon now.

Will share more details ASAP.

Feel free to retweet.#POCO pic.twitter.com/oqOq60lDPU — Mukul Sharma (@stufflistings) September 17, 2021

A rivelare l'esistenza di questo nuovo dispositivo del partner Global di Xiaomi è Mukul Sharma, che ci riporta due certificazioni consecutive. La prima che vediamo è quella BIS, dove apprendiamo la sigla POCO 211033MI, che quindi ci presenta lo smartphone.

Non avendo ancora un nome, gli utenti su Twitter si sono sbilanciati chiedendo se fosse uno tra POCO X4, M4 oppure C4, ma al momento sappiamo solo che sarà appartenente alla fascia media.

Hardware

The upcoming POCO phone has been listed on the Indian IMEI database website as well.#POCO pic.twitter.com/07J31HuDwX — Mukul Sharma (@stufflistings) August 14, 2021

Unica indiscrezioni sull'hardware di questo smartphone è che avrà un chipset sicuramente con modem 4G. Questo lo apprendiamo dal database di certificazione IMEI. Considerando che sarà un modello LTE, è facile considerare l'idea che avremo un SoC Snapdragon 6xx/7xx, oppure un MediaTek Helio G.

POCO 211033MI – possibile prezzo e data di uscita

Non sappiamo ancora quando questo POCO debutterà sul mercato, ma non sembra poi molto lontano da noi. Probabile debutti in India per primo, ma se si tratta di un modello della serie X o M, non è escluso che si possa valutare un approdo in Europa. Per il prezzo, si può ipotizzare che non costi più di 200€, trend standard per questo tipo di dispositivi POCO.

