OPPO Watch Free a un passo dal debutto: ecco quando sarà presentato

Mentre il secondo capitolo della gamma Watch è ormai ufficiale, sembra sia in dirittura d'arrivo anche un ennesimo modello inedito. Si tratta di OPPO Watch Free, indossabile che punta allo sport e che potrebbe arrivare prima di quanto immaginiamo: ecco tutte le indiscrezioni su specifiche, design, caratteristiche, prezzo e uscita (aggiornate man mano con le varie novità).

Aggiornamento 22/09: abbiamo la data di presentazione e il possibile prezzo di OPPO Watch Free. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OPPO Watch Free: tutto quello che sappiamo

Il nuovo smartwatch al momento è solo un marchio registrato (anche se hanno cominciato a fare capolino dei presunti press render): il nome è stato depositato presso l'ufficio delle proprietà intellettuali in Europa (EUIPO), con classificazione 9/14. La descrizione del prodotto parla chiaro e il nome lo fa ancor di più: OPPO Watch Free è a tutti gli effetti uno smartwatch e il documento specifica anche il suo utilizzo in ambito sportivo.

Ovviamente è bene specificare che non vengono chiarite le funzioni: tuttavia è facile immaginare che ci troveremo alle prese con un dispositivo dotato di GPS e in grado di effettuare il monitoraggio di attività cardiaca, sonno, stress ed SpO2, insieme alle varie modalità sportive. Intanto il dispositivo è apparto in un ennesima certificazione Global, questa volta in riferimento al mercato indiano.

Design e display

Per quanto riguarda il design del prossimo OPPO Watch Free, inizialmente si parlava di un quadrante circolare ma è intervenuto Evleaks con dei press render decisamente convincenti, i quali dovrebbero svelare proprio il design del futuro indossabile.

Lo stile è parecchio familiare e mette da parte quanto visto con il modello standard per abbracciare un display rettangolare, simile a quanto visto con Realme Band 2 (o meglio con Huawei Watch Fit e Honor Watch ES). Il dispositivo mostra fin da subito un'anima premium: infatti il pannello è circondato da una cornice metallica. Non sono presenti tasti fisici ed è probabile che tutte le operazioni si svolgano solo ed esclusivamente tramite touch. Il cinturino è in silicone e il dispositivo compare nelle colorazioni Black e Gold.

Al momento mancano sia i dettagli sulle specifiche che per il software di OPPO Watch Free; di conseguenza non è dato di sapere se troveremo una soluzione Snapdragon Wear e – soprattutto – se ci sarà Wear OS: si tratterà di un modello con il sistema di Google (come nel caso del primo smartwatch del brand) oppure ci troveremo di fronte ad una soluzione completamente rinnovata?

OPPO Watch Free – Prezzo e data d'uscita





Anche se la compagnia cinese sta tendendo il massimo riserbo sul nuovo indossabile, è impossibile non unire tutti i puntini. L'azienda terrà un evento tra alcuni giorni: durante questa presentazione sarà annunciato lo smartphone K9 Pro. Il poster fa riferimento anche ad una nuova smart TV e ad un wearable. A dare la conferma definitiva pensa poi lo store cinese JD, che ha già inserito OPPO Watch Free nel database: insomma, l'evento sarebbe fissato per il 26 settembre.

Lo shop JD ci mostra il design del dispositivo e fa anche riferimento al prezzo. Precisamente si tratta di 999 yuan, ossia circa 131€ al cambio attuale: quasi sicuramente non ci troviamo alle prese con il prezzo definitivo (seppur abbastanza plausibile), ma con una cifra indicativa in attesa dell'evento di lancio.

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

