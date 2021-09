OPPO Reno 7: da un leak via alle prime indiscrezioni

La celerità con cui gli smartphone arrivano sul mercato negli ultimi anni ha subìto un'accelerata non indifferente. Se vivo ha addirittura presentato ben due linee top gamma, così come iQOO, Realme e Xiaomi, non è più una novità vedere due serie Reno in un solo anno. E infatti, dopo giusto un paio di mesi dalla presentazione dei Reno 6, arrivati anche Global, si parla già di OPPO Reno 7, che spunta in maniera centellinata nelle prime indiscrezioni su design e uscita.

OPPO Reno 7: design ispirato e un'uscita già programmata?

Design

K9 Pro potrebbe ispirare la serie Reno 7

L'indiscrezione, seppur molto breve ma già molto esplicativa, sulla serie Reno 7 ci giunge dal sempre attento Digital Chat Station, che ci spiega come la nuova serie potrebbe dotarsi di un design molto simile a quello già visto per l'imminente OPPO K9 Pro. Quindi, con un bumper fotocamera piatto che vede un'estensione da un'estremità all'altra con solo i sensori in rilievo. Chiaramente, sono indiscrezioni e si va sempre coi piedi di piombo, ma non è difficile che OPPO possa scegliere questa politica.

Possibile data di uscita

Altra indiscrezione che potrebbe risaltare in questa scoperta preliminare della serie OPPO Reno 7 riguarda sicuramente la data di uscita. Sempre da Digital Chat Station infatti, in un leak riguardante principalmente l'uscita del primo tablet del brand, si parlava di una presentazione congiunta proprio con la nuova serie top-mid range.

E non è escluso che il periodo X possa essere il prossimo dicembre 2021, seguendo la logica di presentazione delle ultime serie Reno: la serie pari a luglio e la serie dispari appunto nell'ultimo mese dell'anno come accaduto con Reno 5. Tra l'altro, è una mossa sostanzialmente strategica, visto che le serie dispari dei Reno diventano poi le versioni minori della serie Find X sul mercato Global. Unendo le fonti insomma, è già possibile farsi quindi un'idea.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu