OPPO pensa ad uno smartphone con fotocamera… laterale

Quando si parla di fotocamere, OPPO ci ha abituati ad una certa propensione alla sperimentazione. Si pensi alla fotocamera a pinna di squalo di OPPO Reno 2, per non parlare della fotocamera a scomparsa di OPPO Find X. Scavando nel passato, non si può non citare la fotocamera rotante di OPPO N3, del quale si vocifera potrebbe arrivare un futuro erede. Nel mentre, OPPO sta studiando nuove soluzioni mai adottate prime, come dimostra questo brevetto che vede protagonista una fotocamera laterale.

Nel futuro di OPPO ci potrebbe essere una bizzarra fotocamera laterale

La documentazione depositata da OPPO presso il WIPO (World Intellectual Property Office) risale allo scorso febbraio 2021. Finora non abbiamo mai visto nessuno smartphone con una fotocamera del genere. Le immagini ci mostrano un foro sul frame laterale sinistro, posizionato in corrispondenza della fotocamera principale. Dietro a questo foro si nasconde un sistema di specchi in movimento: ma a che pro una configurazione del genere? Quello a cui ha pensato OPPO riguarda la velocità nell'immortalare soggetti in movimento.

Specialmente se si sta cercando di catturare in video una persona che fa sport, non è sempre facile beccarla a dovere nell'inquadratura. Ma anziché spostare lo smartphone lateralmente come normalmente facciamo, è il succitato sistema di specchi che si muove al posto nostro. Il tutto è reso possibile da una combinazione di componenti hardware e software. Non appena la fotocamera rileva il rapido passaggio di un soggetto e la sua imminente uscita dall'inquadratura da sinistra a destra, lo specchio ruota. Una rotazione che fa sì che il sensore della fotocamera principale possa ricevere i dati catturati dalla lente laterale. In questo modo, un solo sensore fotografico è in grado di poter acquisire i dati anche lateralmente.

È senz'altro una trovata originale, anche se la sua estrema particolarità fa dubitare che possa rivelarsi realmente utile nella vita di tutti i giorni. Ma la sperimentazione serve anche e soprattutto a questo: studiare le soluzioni del futuro per capire come migliorare i propri smartphone. Se foste curiosi di scoprire quali saranno le prossime novità fotografiche in casa OPPO, vi consiglio di recuperarvi l'articolo dedicato all'evento Future Imaging Technology 2021.

