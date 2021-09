OPPO Find X3 Pro potrebbe imitare una fotocamera Kodak

Il ruolo di cameraphone oggi si tende spesso ad affibbiarlo a smartphone che si avvalgono di sensori fotocamera piuttosto capienti, ma sappiamo bene che resta vero appannaggio di pochi. Uno di questi, senza dubbio, è OPPO Find X3 Pro, che potrebbe avvalorare questa nomea con una versione speciale che richiama le vecchie macchine fotografiche Kodak.

OPPO Find X3 Pro Kodak: cosa cambia?

A dare un indizio su questa nuova edizione del top 2021 di OPPO è il leaker Digital Chat Station. Infatti, egli piazza l'immagine di una macchina fotografica Kodak 35 Rangefinder (la trovate in copertina), molto presente nei primi anni '50. E secondo lui, il design dello smartphone potrebbe richiamare proprio questo tipo di stile, segnando la vera differenza con l'elegante design attuale. Non sarebbe la prima volta che la “Green Factory” si ispira a Kodak, considerando che Realme GT Master ed Explorer utilizzano un filtro simile a quello proprio del produttore americano.

C'è però un dubbio che preme: sarà il modello con Snapdragon 870 Find X3 o il Find X3 Pro ad avere questa versione Kodak? Ce lo si chiede perché tutti e due i modelli sono dotati dei due sensori Sony IMX766 da 50 MP, del teleobiettivo 2x da 13 MP e soprattutto del microscopio da 3 MP. Tanto è probabile che possano arrivare entrambi in edizione speciale, tanto solo uno ed il papabile è ovviamente il modello Pro.

Ovviamente, bisognerà attendere le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione, ma è palese che OPPO voglia dare un tocco di maggiore appeal per gli amanti della fotografica.

Se siete curiosi di capire come scatta OPPO Find X3 Pro e non solo, vi rimandiamo alla nostra recensione dettagliata.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu