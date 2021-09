OPPO F19s sarà la prossima aggiunta alla gamma

Alcuni mesi fa la casa cinese ha presentato la serie F19, composta da tre modelli (qui trovate tutti i dettagli). A quanto pare la gamma sta per dare in benvenuto ad una nuova aggiunta: lo svela una certificazione che fa riferimento al prossimo OPPO F19s, dispositivo che pare in dirittura d'arrivo a stretto giro.

OPPO F19s: tutto quello che sappiamo finora

La certificazione Bluetooth SIG fa riferimento ad uno smartphone siglato CPH2223; viene riportato anche il nome commerciale del prodotto, ovvero OPPO F19s, dimostrando che si tratta quindi di un dispositivo che andrà ad arricchire la serie. Purtroppo i documenti trapelati non svelano nulla in merito a design e specifiche. L'immagine in copertina fa riferimento al modello F19 standard ma secondo varie voci i due dispositivi potrebbero avere vari dettagli in comune.

Probabilmente OPPO F19s manterrà lo stesso stile, con una fotocamera rettangolare ed un ampio display con punch hole. La versione base è dotata di uno schermo da 6.43″ Full HD+ Super AMOLED a 60 Hz; sotto la scocca ospita lo Snapdragon 662 mentre per la batteria trova spazio un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 33W.

Per quanto riguarda l'uscita, sembra che non ci sarà da attendere parecchio anche se per ora manca ancora la conferma da parte di OPPO.

