OPPO A55 4G Global potrebbe essere meglio di quello cinese

OPPO, come sappiamo, relega i suoi smartphone medio-base alla gamma A. E quest'anno ha già presentato infatti OPPO A55 5G, che si avvale di un buon comparto hardware ma non esattamente un gigante della categoria. Discorso diverso potrebbe accadere con l'OPPO A55 4G versione Global, che potrebbe essere meglio della sua controparte cinese.

OPPO A55 4G Global: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Ciò che apprendiamo per il nuovo A55 4G Global lo otteniamo dalle foto di una certificazione che ci mostra lo smartphone per intero, compresi gli accessori. Quello che cambia nel design è il bumper fotocamera, ora molto simile a quello di alcuni Realme e OnePlus. Come possiamo vedere inoltre, sarà presente anche il jack per le cuffie.

Sebbene sappiamo che non sarà un modello 5G, non abbiamo ancora l'entità del chipset scelto per OPPO A55 4G. Ad ogni modo, è sicuro che sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh, che si ricaricherà a 18W. OPPO include anche degli auricolari nella confezione. Lato fotocamera infine, possiamo vedere 3 sensori, con una didascalia che annuncia chiaramente che il principale sarà da 50 MP. Non si conosce ancora l'entità della selfie camera punch-hole.

OPPO A55 4G Global – Prezzo e data di uscita

Il nuovo OPPO, sebbene non sia confermato, dovrebbe avere come data di uscita il prossimo 27 settembre 2021, nel grande evento annunciato da Flipkart in India. Per il prezzo invece non abbiamo ancora indicazioni.

