OnePlus Nord: tutte le novità della OxygenOS Open Beta 6 | Download

Mentre ci godiamo il modello Nord 2 e le sue novità, i possessori del primo capitolo stanno ricevendo un nuovo aggiornamento per OnePlus Nord, questa volta con il rilascio della OxygenOS Open Beta 6: ecco tutti i dettagli ed i link al download.

L'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 6 per OnePlus Nord ha creato qualche polemica all'interno della Community del brand cinese. Infatti il changelog completo – lo trovate di seguito – è praticamente identico all'aggiornamento stabile 11.1.5.5 rilasciato ad agosto, il quale ha introdotto le patch di sicurezza di agosto e la funzione Bitmoji AOD. Insomma, paradossalmente le novità sono arrivate prima nel canale stabile e poi in quello beta, il canale sperimentale per eccellenza.

Le critiche sono state accompagnate anche da un altro appunto: la Beta 5 è stata rilasciata addirittura ad aprile 2021. Sono passati quindi ben quattro mesi prima dell'arrivo della Beta 6, un'attesa davvero interminabile, con tanti utenti che si chiedono già da adesso quanto ci vorrà per la prossima beta.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.08 Stabilità del sistema migliorata

Ambient Display Aggiunta la funzione screenshot per AOD Aggiunte Bitmoji AOD, progettato in collaborazione con Snapchat, che animerà il display ambientale con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni – Personalizzazioni – Orologio sul display ambientale – Bitmoji)



La nuova OxygenOS Open Beta 6 per OnePlus Nord è attualmente in rilascio via OTA per i dispositivi interessati: per i link al download date un'occhiata al nostro articolo dedicato alle release beta della UI, dove troverete i file da scaricare.

