OnePlus Nord CE si aggiorna alla OxygenOS 11.0.9.9: tutte le novità | Download

A distanza di circa un mese dall'ultimo update, il firmware dedicato a OnePlus Nord CE fa un balzo in avanti e passa alla versione OxygenOS 11.0.9.9: andiamo a vedere tutte le novità introdotte dal nuovo aggiornamento dedicato al mid-range della famiglia Nord.

OnePlus Nord CE : tutte le novità dell'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.9.9

Tra le novità troviamo le ultime patch di sicurezza Android, aggiornate al mese di settembre 2021 (un passo avanti, visto che l'ultima release portava quelle di luglio), insieme alla possibilità di effettuare screen all'Ambient Display e alla nuova applicazione dedicata alla gestione dei file (questa volta targata Google). Il changelog dell'update dedicato a OnePlus Nord CE mostra anche la presenza di migliorie e bug fix non meglio specificati, ossia i soliti accorgimenti di rito.

Sistema Aggiunto il supporto agli screenshot per l'Ambient Display Aggiunta l'app File by Google, trova i file più velocemente con la ricerca e la navigazione semplice Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti Patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2021



Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.0.9.9 per OnePlus Nord CE è attualmente in fase di rilascio tramite OTA: i modelli interessati riceveranno l'update man mano che il roll out incrementale farà il suo corso. Qui trovate il nostro articolo dedicato a tutte le versioni della OxygenOS: non appena disponibili troverete i link al download anche per i nuovi firmware.

