OnePlus fa sul serio con Hasselblad: presto una fotocamera di livello professionale

La collaborazione tra brand di smartphone e colossi della fotografia è un po' il tocco di classe degli ultimi anni. Ed in questo club è entrato nel 2021 anche OnePlus, che si è affidata a Hasselblad, sebbene la prima partnership si è risolta con una calibrazione dei colori sulla fotocamera del 9 Pro di grande spessore, ma manca il tocco decisivo, che presto potrebbe arrivare.

OnePlus e Hasselblad: l'obiettivo è riprodurre la qualità della fotocamera analogica

A riportare l'indiscrezione è il leaker Digital Chat Station, che riporta le dichiarazioni di OnePlus in merito proprio al lavoro che sta svolgendo nello sviluppo con Hasselblad. La richiesta è di quelle molto importanti, perché si vuole portare la precisione dei colori dai 24-bit, già molto alti per uno smartphone, ad addirittura 164-bit, raggiungendo livelli mai immaginati. Il leaker di Weibo paragona quello che chiede OnePlus ad un risultato molto simile a quello delle fotocamere analogiche, quelle con pellicola.

Questa però, fa sapere OnePlus, non è una richiesta semplice. Infatti, è 5 volte superiore quella che si richiede di solito ad uno smartphone, ma pare che Hasselblad possa effettivamente arrivare a questo tipo di risultato in tempi non troppo lontani.

Per saperne di più, bisognerà attendere solo qualche ora, visto che il COO di OnePlus Liu Fengshuo ha annunciato un evento per domani, 17 settembre 2021, dove sicuramente avremo maggiori su quello che hanno in programma il brand cinese ed il produttore di lenti fotografiche.

