Amanti del GameBoy? OnePlus Color vi fa tornare bimbi (ma frenate l’hype)

La seconda metà del 2021 di OnePlus si sta rivelando più misteriosa di quanto accaduto negli scorsi anni. Se n'è già parlato in precedenza: la compagnia ha attraversato varie fase, partendo da un top di gamma l'anno, per poi introdurre la serie T ed infine il distinguo fra modello standard e Pro. Con la nascita della serie Nord, poi, il catalogo della compagnia di Pete Lau si è ulteriormente differenziato e forse la volontà di fare più top di gamma l'anno sta venendo meno. Già lo scorso anno c'è stato soltanto un OnePlus 8T e niente 8T Pro, mentre il 2021 potrebbe significare la fine della serie T.

Aggiornamento 12/09: quello che sembrava potesse essere un progetto concreto si è rivelato solamente un concept. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Color è il misterioso progetto di cui si parla da giorni?

OnePlus 9T non si farà, quindi. Almeno secondo le parole di Max Jambor, quindi non una notizia ufficiale ma che arriva comunque da una fonte molto affidabile quando si parla di OnePlus. Tuttavia, fra le maglie della rete è comparso un nuovo smartphone OnePlus, il cui lancio sarebbe previsto nel corso dei prossimi mesi. Siglato come “MT2110“, fra le varie ipotesi avanzate c'è anche la possibilità che OnePlus lanci una versione limitata 007 Edition.

Se ciò non bastasse, adesso ci pensa la stessa OnePlus ad alzare l'hype, ma in tutt'altra direzione. Il teaser pubblicato su Instagram è perentorio: “OnePlus Color. Coming Soon” ed è accompagnato da quello che sembra una fusione fra un OnePlus 9 Pro e lo storico GameBoy Color. Fra l'altro, la versione della console portatile Nintendo sembra proprio quella Crystal (che conservo gelosamente), cioè trasparente e in grado di rivelare la componentistica interna.

Essendo un amante dell'hardware Nintendo, devo dire che il teaser mi stuzzica assai, ma rimango ancora dubbioso. Questo perché Big N è sempre molto protettiva nei confronti delle sue proprietà intellettuali e finora non si è mai spinta in alcuna collaborazione del genere nel mondo degli smartphone. Certo è che ultimamente si è aperta alle partnership con altri brand: basti vedere l'ampio catalogo LEGO Nintendo, così come il parco Super Nintendo World e i film in lavorazione. Per non parlare della divisione mobile che raccoglie giochi come Super Mario Run, Mario Kart Tour, Dr. Mario World, Animal Crossing: Pocket Camp e Fire Emblem Heroes.

Di cosa si tratta, quindi? Di una variante di OnePlus 9 Pro a tema GameBoy Color? Se così fosse, uno smartphone con queste forme sarebbe qualcosa di molto audace, nonché costoso da produrre e ovviamente da comprare. Potrebbe trattarsi di un qualcosa a tiratura limitatissima, un po' come avvenuto di recente con la colorazione Pure White. Altrimenti, il teaser potrebbe essere un'estremizzazione per uno smartphone dalle forme più simili a quelle della variante standard ma con colori e rimandi estetici alla console Nintendo. Quel che è certo è che la curiosità è tanta.

Niente da fare per i nostalgici | Aggiornamento 12/09

Se pensavate che OnePlus Color potesse diventare qualcosa di concreto e commercializzato, beh, riponete la scimmia. Come svelato successivamente da OnePlus, è soltanto un concept di come sarebbe potuto essere OnePlus 9 se fosse stato lanciato negli anni '90.

Concept che è stato realizzato dagli artisti Priskah Khazaei e Benjamin Galinier, membri del team artistico Ubisoft. Se foste curiosi di scoprire altri loro lavori, vi rimando ai rispettivi siti ufficiali (1 e 2).

