Un nuovo Nubia in vista, ma non aspettatevi un modello top

Durante l'anno Nubia si è concentrata parecchio sui dispositivi top, a cominciate dal tanto atteso Z30 Pro (lanciato in patria a maggio), passando poi per Red Magic 6, 6R e 6S Pro. Insomma, la compagnia cinese ce l'ha messa tutta per rafforzare la sua posizione ai piani alti ma ora sembra che sia arrivato il momento di puntare anche al mercato low budget, almeno in base a quanto si evince osservando l'inedito Nubia N40.

Nubia N40 : tutto quello che sappiamo

Il nuovo dispositivo della compagnia è spuntato a sorpresa nel database di Google Play Console: sul retro compare il logo di ZTE, ma il nome commerciale risulta essere Nubia N40. Il base a quanto si evince dalla piattaforma di Google il dispositivo avrà specifiche modeste, con un display dotato di un'anacronistico notch a goccia: si tratta di una soluzione con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) con rapporto in 19.5:9 e densità di 320 PPI. Il software è basato su Android 11 mentre lato hardware trova spazio un processore Spreadtrum SC9863A con GPU PowerVR GE8322 e 2 GB di RAM.

Stranamente il dispositivo è apparso anche presso un rivenditore online, il quale integra le specifiche non riportate da Play Console. Stando all'e-commerce Nubia N40 avrebbe dalla sua un pannello da 6″, fino a 64 GB di storage espandibile tramite microSD, una doppia fotocamera da 13 + 2 MP ed una selfie camera da 5 MP. Si parla di una batteria da 3.200 mAh, ma anche questo dettaglio non viene riportato dal database di Google.

Prezzo e disponibilità non sono stati ancora confermati ma sembra chiaro che ci troviamo alle prese con un budget phone particolarmente economico e – soprattutto – in dirittura d'arrivo.

