Il monopattino elettrico Bezior S1 è in sconto a -100€ su Amazon

Se siete in cerca di una soluzione valida ed interessante per muovervi in città (e non solo), date un'occhiata al monopattino elettrico Bezior S1: il dispositivo è in offerta su Amazon e grazie alla promozione dedicata è possibile risparmiare 100€ sull'acquisto (ma solo per un periodo limitato di tempo).

Risparmia sul monopattino elettrico Bezior S1 con questa promo su Amazon

Per quanto riguarda le caratteristiche del monopattino, Bezior S1 si presenta come una soluzione votata alla resistenza, con un corpo in lega di allumino ed acciaio ed un design pieghevole. Il dispositivo monta un motore da 1.000W, in grado di spingersi fino ai 45 Km/h; in termini di batteria abbiamo un'unità da 48V 13 Ah, per un'autonomia fino a 40/50 Km. Il monopattino elettrico Bezior è dotato di ruote da 10″, un display per visualizzare lo stato del dispositivo, fari a LED per illuminare le zone buie ed un manubrio con altezza regolabile (per adattarsi a tutte le esigenze).

Il monopattino elettrico Bezior S1 è disponibile all'acquisto su Amazon ed è in sconto grazie alla promo presente nella pagina del prodotto. Basterà inserire la spunta alla voce “Applica coupon 100€” per risparmiare sul dispositivo: il prezzo finale scenderà a 589.99€. L'iniziativa promozionale è valida fino alle ore 11.59 del 27 settembre 2021. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

