MIUI Pure proteggerà le vostre installazioni di app

Almeno una volta da quando sono ormai tra noi in pianta stabile, abbiamo avuto modo di provare uno smartphone Xiaomi e la sua interfaccia utente. La MIUI è in continua evoluzione ed è ora alla sua versione 12.5 Enhanced, ma non si ferma di certo qui. Infatti, in Cina sono iniziati i test interni di Xiaomi per la modalità MIUI Pure, che permette l'installazione di applicazioni in maniera totalmente sicura.

MIUI Pure: ecco in cosa consiste la nuova modalità di installazione di applicazioni di Xiaomi

Stando a quanto riporta la fonte, la “Modalità Pure” è un sistema totalmente nuovo di installazione e la funzione principale di questa modalità è quella di impedire che si installino applicazioni dannose contenenti virus, trojan e altri problemi. Per far questo, essa blocca l'installazione delle applicazioni, lasciando l'archivio applicazioni del sistema, GetApps, come unico percorso di installazione.

Insomma, la MIUI incanala il sistema affinché si affidi al suo portale di applicazioni, così da star sicuri che si stia installando un'applicazione sicura. Ovviamente, non temete, questa modalità può essere tranquillamente disattivata e attivata a piacimento, così da valutare personalmente se si ritiene utile affidarsi completamente al sistema per questa evenienza.

Attualmente, la prima versione (Alpha) della MIUI Pure sarà disponibile il prossimo 6 settembre 2021 sulle ROM MIUI cinesi, ma è molto probabile che vedremo questa modalità in tutti i suoi crismi pronta per la distribuzione stabile al momento del rilascio della MIUI 13. Per saperne di più sulla prossima interfaccia Xiaomi, vi lasciamo l'approfondimento dedicato al nuovo launcher.

