MIUI 12.5 Enhanced arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Nel mentre attendiamo di scoprire le novità della MIUI 13, Xiaomi ha annunciato ufficialmente la nuova MIUI 12.5 Enhanced Edition. Annunciata all'evento che ha visto protagonisti Mi MIX 4 e Mi Pad 5, la nuova versione della MIUI non apporta stravolgimenti né estetici né funzionali. Il suo scopo è invece quello di prendere la già esistente MIUI 12.5 ed ottimizzarla il più possibile. Abbiamo già trattato delle sue novità discusse sul palco dagli sviluppatori Xiaomi, ma per il momento è stata rilasciata soltanto in Cina. Anche per questo, il team Xiaomi.eu ha svolto i primi porting delle ROM, rendendolo così disponibili anche agli utenti occidentali.

La MIUI 12.5 Enhanced fa il debutto in Europa, ma solo con Xiaomi.eu

Le novità della MIUI 12.5 Enhanced Edition

Il team Xiaomi ha annunciato che le novità della MIUI 12.5 Enhanced Edition sono riassumibili in 4 comparti. Il primo si chiama Liquid Storage e consiste nel migliorare il fenomeno della frammentazione della memoria dello smartphone. Ogni volta che c'è passaggio di dati nella memoria ROM, che sia un'app installata/disinstallata o la creazione di foto e video, può capitare che la memoria abbia dei “buchi”. Certo, sugli smartphone abbiamo memorie flash molto meno soggette alla frammentazione rispetto ai dischi ottici, ma a lungo andare si possono comunque creare. Ecco, quindi, che con la MIUI 12.5 Enhanced c'è un miglioramento del 60% sotto questo aspetto. Per esempio, dopo 36 mesi di utilizzo, uno smartphone come Xiaomi Mi 11 Pro presenta prestazioni della memoria inferiori solo del 5%.

Sempre parlando di memorie, Atomic Memory si occupa di gestire in maniera migliore quella RAM. Ogni sistema deve monitorare le app in esecuzione, capendo quali mantenere attive in background e quali chiudere. Una mansione che, se non eseguita al meglio, rischia di chiudere in maniera eccessiva le app in background e doverle ogni volta farle ricaricare. Il team MIUI si è concentrato per migliorare questa dinamica: uno smartphone come Xiaomi Mi 10 Ultra ha una capacità di tenere app in background aumentata del 64%.

Le prestazioni migliorano anche con Focus Calculation, feature dedicata a tirare fuori il meglio dalla CPU. Sulla base di 51 scene pre-impostate, la MIUI 12.5 Enhanced processa in maniera migliore le app in esecuzione, capendo meglio a quali dare maggiore priorità in termini di performance. Infine, Smart Balance si occupa dei consumi energetici, creando un miglior equilibrio fra hardware a disposizione ed autonomia. In questo caso, uno smartphone come Xiaomi Mi 11 vede un calo dei consumi medi del 10%.

Xiaomi.eu e MIUI 12.5 Enhanced – Lista modelli e download

Per il momento, la MIUI 12.5 Enhanced Edition è disponibile unicamente in Cina. Chi ha uno smartphone con MIUI 12.5 Global ed EEA dovrà quindi attendere che venga rilasciata anche in occidente. Per il momento non c'è ancora una data, ma non appena saranno rilasciate le troverete nel nostro articolo dedicato.

Fino a quel momento, quindi, gli utenti europei possono usufruire delle ROM Xiaomi.eu per avere un porting delle ROM cinesi. Queste ROM vengono prese ed ottimizzate ad hoc per l'Europa, a partire da lingua italiana, servizi Google ed eliminazione del bloatware cinese. C'è già un articolo dedicato ai porting della MIUI 12.5, mentre qua di seguito trovate esclusivamente le ROM MIUI 12.5 Enhanced Edition per i modelli compatibili. Questo articolo verrà aggiornato con le prossime ROM e l'eventuale aggiunta di altri modelli.

Modello Versione Download XIAOMI Xiaomi Mi 11 V12.5.11.0.RKBCNXM Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra V12.5.12.0.RKACNXM Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro) V12.5.5.0.RKKCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 V12.5.8.0.RJBCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Pro V12.5.8.0.RJACNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra V12.5.5.0.RJJCNXM Scarica Xiaomi Mi 10S – – Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (Redmi K30S) V12.5.4.0.RJDCNXM Scarica Xiaomi MIX 4 – – POCO POCO F3 (Redmi K40) V12.5.6.0.RKHCNXM Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) V12.5.5.0.RJKCNXM Scarica

Come installare la MIUI 12.5 Enhanced con Xiaomi.eu

ATTENZIONE: vi ricordiamo che, per quanto siano porting delle ROM Xiaomi, le Xiaomi.eu non sono ROM ufficiali. Sono a tutti gli effetti custom ROM, pertanto per installarle è necessario effettuare lo sblocco del bootloader e l'installazione della custom ROM TWRP.

Guida allo sblocco del bootloader Xiaomi

Come installare la custom recovery TWRP su Xiaomi

Una volta eseguiti questi due step, ecco come procedere:

Scarica la ROM e copiala nella memoria dello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema“, clicca sul logo MIUI 12 Clicca ripetutamente sul logo MIUI 12 per attivare le funzionalità aggiuntive Clicca sui tre pallini in alto a destra e seleziona “Riavvia in modalità Recovery“ Nella schermata TWRP clicca su “Install” e scegli il file ZIP della ROM Riavvia lo smartphone

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu