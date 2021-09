Meizu Blue Charm torna ufficialmente dopo più di 1000 giorni!

C'è stato un periodo in cui Meizu era un brand con una gamma di prodotti molto ampia, soprattutto nella fascia media. E tra questi, era presente anche la linea Blue Charm, fermatasi poi nel 2018, che potrebbe tornare in auge grazie ad alcuni marchi registrati da Meizu.

Aggiornamento 10/09: Meizu Blue Charm si svela ufficialmente ed è pronto a ripartire. Trovate tutto a fine articolo.

Meizu registra di nuovo “Blue Charm”: ci prepariamo ad un ritorno?

La prima volta in cui Meizu ha richiesto e registrato il marchio “MeiLan” che poi abbiamo conosciuto a livello globale come Blue Charm o semplicemente Blue nel 2014 e da lì, per 4 anni, è stato un prodotto che ha portato 50 milioni di unità vendute. Dopo il 2018, con il “crollo” del brand a livello internazionale, anche questo sub-brand divenuto poi una linea della stessa Meizu ha visto scomparire dal mercato i suoi smartphone (da noi l'ultimo arrivato fu Meizu S6 divenuto M6s).

Poi, complice le ottime vendite con la politica della serie unica di smartphone, ma anche la rinascita smart home grazie a Lipro, Meizu potrebbe aver cominciato a valutare l'idea di rilanciare una sua linea più giovanile, in stile Honor, Realme e Redmi, registrando almeno 10 marchi riferiti a servizi di comunicazione, strumenti scientifici, vendite pubblicitarie e servizi di siti web.

Meizu Blue Charm Pad: cosa sappiamo?

Circa un mese fa abbiamo appreso la registrazione del nuovo marchio Meizu Blue Charm, rievocazione del sub-brand per i più giovani che bene ha fatto qualche tempo fa. Ebbene, pare che la svolta del brand possa esserci in un mercato che fa gola a moltissimi.

Infatti, da un leak di Bald Panda sembra che un ipotetico Blue Charm Pad possa essere nei piani, che quindi si accoda ad altre aziende cinesi nel ripopolamento del mercato tablet. Tra l'altro, una pagina Weibo in merito esiste già, ma è attualmente simile ad un placeholder, che però potrebbe essere utile nel caso arrivasse davvero sul mercato.

Meizu Blue Charm: il ritorno ora è ufficiale

Dopo le varie indiscrezioni in merito, Meizu fa cadere il telo del mistero e annuncia, tramite proprio il canale Blue Charm, che il suo brand partner è ufficialmente tornato. Un ritorno a distanza di ben 1.269 giorni, cioè quasi 4 anni, che può rappresentare l'inizio di una nuova era per Meizu ed MBlu, altro nome con cui si definisce il brand.

Ora bisognerà capire come il brand dividerà la propria gamma di prodotti, se riguarderà solo gli smartphone o se avrà una sua linea di wearable e perché no, anche un possibile tablet come scritto poco sopra.

