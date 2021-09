Lenovo Tab P12 Pro e Tab P11 5G ufficiali: parte la sfida a Mi Pad 5 (e si fa sul serio)

Dopo il lancio in Cina i nuovi tablet di Lenovo votati al 5G arrivano finalmente anche in versione Global con tanto di specifiche, prezzo e disponibilità per l'Europa: andiamo a scoprire tutte le novità portate da Lenovo Tab P12 Pro e Tab P11 5G, due soluzioni che si preannunciano decisamente allettanti.

Lenovo Tab P12 Pro e Tab P11 5G ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Tab P12 Pro – Design e scheda tecnica

Per quanto riguarda Lenovo Tab P12 Pro ci troviamo di fronte alla versione internazionale di XiaoXin Pad Pro 2021 anche se con alcuni piccoli accorgimenti. Il nuovo tablet presenta un corpo in metallo dal look decisamente premium, con dimensioni contenute (285,61 x 184,53 x 5,63 mm per un peso di appena 565 grammi).

Il display è un'unità AMOLED da 12.6″ con risoluzione QXGA (2560 x 1600 pixel, 2K), luminosità fino a 600 nit ed un refresh rate maggiorato, a 120 Hz. Ricordiamo che il modello cinese adotta invece un pannello da 11.5″ a 90 Hz. Il chipset a bordo è lo Snapdragon 870, accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite microSD.

Completano il quadro una batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida da 45W, una dual camera da 13 + 5 MP, una selfie camera da 8 MP, un lettore d'impronte laterale (nel tasto di accensione), il supporto Dolby Atmos e 4 speaker JBL. Lato connettività abbiamo il Wi-Fi 6, 5G (opzionale), BT 5.2 ed NFC.

Tab P11 5G – Design e scheda tecnica

Si continua poi con Lenovo Tab P11 5G, soluzione più “modesta” ma solo all'apparenza. In questo caso abbiamo un corpo di 163 x 258 x 7,9 mm per un peso di 520 grammi ed un display IPS LCD da 11″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), rapporto in 15:9, 213 PPI e refresh rate standard, a 60 Hz. Il chipset, in questo caso, è lo Snapdragon 750G di Qualcomm, accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR4 e 128/256 GB di storage espandibile tramite microSD.

La batteria è un'unità da 7.700 mAh con ricarica rapida da 20W mentre per la connettività non mancano 5G, Wi-Fi 6, BT 5.1. Lato fotocamera abbiamo un modulo selfie da 8 MP ed un sensore principale da 13 MP con flash LED. Infine anche a questo giro troviamo il supporto Dolby Atmos e 4 speaker JBL. Entrambi i tablet sono dotati di Android 11.

Lenovo Tab P12 Pro e Tab P11 5G – Prezzo e disponibilità

Sia Lenovo Tab P12 Pro che Tab P11 5G arriveranno in Europa ad ottobre 2021, ma non ci sono ancora conferme precise per la data, la disponibilità ed il prezzo di vendita in Italia. Sappiamo che P12 Pro arriverà a 899€ (Iva esclusa) nella sola versione 5G mentre per il modello P11 si partirà da 499€: resta da vedere se ci saranno variazioni per queste cifre.

Siete interessati ai nuovi tablet di Lenovo? Allora qui trovate il nostro approfondimento su dove comprarli risparmiando (ovviamente in versione China).

