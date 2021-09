Lenovo Tab P11 comincia a ricevere Android 11 in Cina

Anche se l'azienda cinese ha lanciato sul mercato i tablet P12 Pro e P11 5G non ha dimenticato gli attuali modelli. Android 11 latita ancora ma arriva una segnale positivo dalla Cina: Lenovo Tab P11 sta cominciando finalmente a ricevere la nuova versione di Android, per la gioia degli utenti (ormai in trepidante attesa da mesi).

Lenovo Tab P11: la versione cinese riceve finalmente Android 11

Come anticipato poco sopra, in queste ore Lenovo Xiaoxin Pad, ossia il nostro Lenovo Tab P11, ha cominciato a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 in Cina. L'update in questione porta con sé tutte le novità dell'ultima versione del sistema operativo del robottino verde ed arriva come ZUI 12.6.084: di seguito trovate il changelog, come annunciato dalla stessa compagnia.

Ma la domanda più importante riguarda la versione Global: quando arriverà Android 11 per il nostro Lenovo Tab P11? Per fortuna la risposta arriva dal sito ufficiale del supporto di Lenovo, che ha pubblicato la timeline completa.

Sia il modello P11 che il fratello maggiore P11 Pro riceveranno il major update di Android nel corso del mese di ottobre 2021, quindi – per fortuna – non resta che pazientare ancora poche settimane prima di vedere il tanto agognato aggiornamento anche alle nostre latitudini.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu