iQOO Z5, certificata la ricarica rapida: è la stessa di vivo X70

Uno dei brand che più incuriosiscono gli appassionati è senza dubbio iQOO. Il brand partner, che ora ha assunto il ruolo di divisione sperimentale per gli smartphone di vivo, lancia spesso e volentieri dispositivi molto interessanti nelle specifiche. Uno di questi potrebbe essere iQOO Z5, di cui iniziamo a conoscerne le specifiche tecniche.

iQOO Z5: cosa sappiamo ad oggi?

La prima nozione in merito al prossimo mid-range di iQOO parte dalla certificazione MIIT, quindi in Cina, che mostra il modello V2148A, che il leaker Mukul Sharma, spesso molto informato, ha correlato da subito con lo Z5 Pro, salvo poi cambiare rotta chiamandolo Z5 con la certificazione 3C per la batteria. Infatti, il modello in questione lo scopriamo dotato di ricarica rapida a 44W, soluzione scelta anche per vivo X70 e X70 Pro.

Purtroppo, quella della ricarica e della connessione 5G Dual SIM sono le uniche indiscrezioni sull'hardware. Quindi, per il resto, possiamo ipotizzare che iQOO Z5 possa avvalersi del sempre più presente Snapdragon 778G, successore dello Snapdragon 768G presente sullo Z3.

Capiremo nelle prossime settimane quando potrebbe arrivare questa nuova versione della serie Z di iQOO e soprattutto se la distribuzione sarà limitata come spesso accade alla sola Cina o al massimo all'India.

