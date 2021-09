iQOO sarà presto come Realme: indipendenza da vivo nella produzione

Senza girarci troppo intorno, iQOO è uno degli outsider più potenti del mercato cinese. Il colpo di genio di vivo ha portato sulla piazza smartphone che online hanno venduto tantissimo e che competono praticamente con tutti, spesso anche con la casa madre, che con il tempo l'ha resa l'ala delle sperimentazioni tecnologiche. Ma iQOO è diventata molto di più, tanto che nel 2022 potrebbe diventare “indipendente” proprio da vivo.

iQOO indipendente da vivo: come funziona? BBK c'entra anche stavolta?

A riportare l'interessante indiscrezione è la leaker di Weibo Arsenal Jun, che ha spiegato come iQOO stia letteralmente superando nelle vendite online vivo. Questo ha portato ad una sorta di maturità del brand affiliato che, nei piani di BBK, potrebbe presto diventare non solo autonomo, ma anche al pari di vivo stesso. Per fare un paragone, sarà lo stesso rapporto che lega Realme e OPPO. Uno scenario che effettivamente mette in mostra e non di poco iQOO.

Questo potrebbe aprire molte strade: un gruppo tra vivo e iQOO come lo è OPlus per OPPO, Realme e OnePlus. O più concretamente, un approdo definitivo sul mercato Global degli smartphone del brand, guardando magari a quell'Europa ad oggi mai nemmeno sfiorata.

Del resto, ad essere onesti, iQOO 8 non ha nulla o quasi da invidiare a vivo X70 Pro+, men che meno iQOO Neo 5 o Z5 hanno nulla da invidiare a X70 o S10 Pro. La forte collaborazione che il brand ha poi con Qualcomm ci porta spesso a modelli con i più freschi chipset flagship del brand. Non ultimo, iQOO Neo 7 dovrebbe essere dotato dello Snapdragon 888.

Una situazione sicuramente da guardare con attenzione, perché si aprirebbero le porte ad un player potenzialmente molto forte che potrebbe aprire una sfida a 4 interessante con Redmi, Realme e perché no, anche con Honor. Ma quando vedremo questa “separazione”? Secondo il leak, dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2022, quindi non è affatto lontana.

Volete saperne di più sull'universo BBK? Leggete il nostro approfondimento e qui sotto trovate anche il video!

