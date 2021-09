Infinix sfida i big e prepara il suo camera phone

Di tutti i brand di smartphone che esistono sul pianeta, Infinix non è senz'altro uno dei più conosciuti, specialmente qua in Europa. Siamo dinnanzi ad un marchio non particolarmente diffuso e che opera in paesi emergenti come Sud Asia, Africa e Medio Oriente. Ciò nonostante, negli ultimi mesi Infinix ha dimostrato una certa ambizione a voler stupire. Lo dimostra la creazione dell'Infinix Concept Phone 2021 girato fra le mani di vari tech influencer. Un concept sotto certi aspetti sorprendente, a partire dall'integrazione di una portentosa ricarica a 160W in grado di caricarlo del tutto in soli 10 minuti. Ma potremmo parlare anche della sua cover elettrocromatica, cioè in grado di variare colore e ricreare così un effetto visivo a dir poco originale.

Infinix lancerà uno smartphone con un reparto fotografico avanzato

Per quanto non fosse altrettanto pioneristico, anche il comparto fotografico del concept Infinix non era affatto da scartare, composto da tre sensori da 64+8+8 MP. Una configurazione che comprendeva anche un teleobiettivo periscopiale, un elemento di spicco se si considera che è un qualcosa che ritroviamo quasi esclusivamente sui camera phone di riferimento. E a quanto pare non rimarrà esclusiva di quel concept, visto che Infinix si prepara al lancio di uno smartphone commerciale che lo integrerà.

A svelarlo è la fonte di GSMArena, con tanto di foto che ci rivelano cosa aspettarci dal produttore asiatico. Quello che vediamo nelle immagini è uno smartphone non elettrocromatico, ma comunque con una back cover molto originale. La finitura glitter mi riporta la mente ad un altro sgargiante smartphone di qualche anno fa, ovvero LG Nexus 4. Non vediamo il davanti, anche perché il focus di questo smartphone dovrebbe essere tutto sul retro.





In alto a sinistra spicca il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 108 MP dotato di stabilizzatore ottico OIS. I sensori sono tre, di cui un grandangolare da 13 mm, mentre quello in basso è appunto il teleobiettivo con struttura periscopiale. Le sigle incise sul vetrino ci svelano una lunghezza focale di 125 mm, pari quindi ad uno zoom ottico 5x con capacità digitale fino a 60x.

Per il momento tutto tace sul resto della scheda tecnica, così come sul nome dello smartphone e su quando Infinix lo lancerà sul mercato. Fatto sta che l'azienda vuole alzare l'asticella, come dimostrato di recente anche dal brand “cugino” e dal relativo Tecno Phantom X.

