Huawei Watch GT 3 si farà e sarà votato allo sport

Quest'anno, grazie anche all'entrata in pianta stabile di HarmonyOS, abbiamo visto il ritorno della serie Watch 3 di Huawei. E questo sembrava non dare chance all'arrivo di un'altra serie molto apprezzata che è quella dei Watch GT. Dagli ultimi leak però, sembra che in realtà avremo almeno un Huawei Watch GT 3 con un target ben preciso.

Huawei Watch GT 3: come potrebbe essere?

I ragionamenti che si possono fare sul nuovo smartwatch di Huawei parte dal pubblico a cui si rivolge. Infatti, i leak ci raccontano di un dispositivo votato allo sport, quindi magari meno avvezzo a feature smart che magari possiamo trovare con Huawei Watch 3. Quindi, non è affatto improbabile che potremmo trovarci due vie di scelta per il software. La prima, sempre con HarmonyOS ma “alleggerito” e la seconda, con un LiteOS totalmente rinnovato.

Resta l'ipotesi HarmonyOS perché ci indicano il GT 3 come un top gamma, quindi potrebbe essere seriamente una versione customizzata per le attività in movimento e tutti i ragionamenti del caso. Ma quando potrebbe arrivare questo nuovo smartwatch Huawei? Sempre secondo i leak, non sarebbe affatto lontano e potrebbe essere presentato nel quarto trimestre del 2021.

Il Huawei Watch GT 3 infatti potrebbe arrivare insieme al chiacchierato Watch D, pensato per monitorare la pressione sanguigna e che ha un debutto previsto proprio per quel periodo.

