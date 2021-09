Huawei Watch D certificato: un nuovo smartwatch in arrivo?

Mentre ci stiamo ancora godendo il debutto dei suoi nuovi indossabili, per la prima volta mossi da HarmonyOS (qui trovate la nostra recensione del modello Pro), sembra che il colosso cinese sia al lavoro su un nuovo smartwatch. Il dispositivo dovrebbe arrivare con il nome di Huawei Watch D e una certificazione svela quelle che potrebbero essere alcune delle sue caratteristiche.

Huawei Watch D: che cosa sappiamo sul nuovo smartwatch certificato

Per ora il nuovo dispositivo esiste solo come marchio registrato: Huawei Watch D è stato depositato presso gli uffici dell'ente europeo EUIPO lo scorso 10 settembre. Stando alla classificazione della domanda (9/10/14) si tratterebbe di uno smartwatch con funzioni dedicate alle “analisi mediche”, monitoraggio della frequenza cardiaca, del grasso corporeo e della pressione sanguigna. Allo stato attuale il gigante tecnologico cinese non ha ancora un wearable con misurazione della pressione sanguigna, ergo questa potrebbe essere una delle novità in arrivo con questo dispositivo inedito.

Stando ad alcune indiscrezioni recenti provenienti dalla Cina sembra che Huawei sia effettivamente al lavoro su un dispositivo dotato di questa funzione. Probabile che l'indossabile sia in arrivo sul mercato come Huawei Watch D, ma ovviamente manca ancora una conferma ufficiale e per il momento su tratta solo ed esclusivamente di un'ipotesi (seppur supportata dal marchio registrato).

Non appena ci saranno ulteriori novità in merito a questo misterioso smartwatch di Huawei provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

