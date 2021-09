Nel futuro di Huawei c’è un pieghevole “a conchiglia”

Il mondo dei pieghevoli deve ancora esplodere veramente: ad oggi, soltanto Samsung e Motorola hanno detto la propria in occidente, mentre Huawei si è limitata a farlo in Cina. A causa del ban statunitense, un gioiellino come Huawei Mate X2 non ha potuto essere apprezzato anche qua da noi. Ciò nonostante, si vocifera già di quando arriverà il suo successore, ma i rumors non si esauriscono qui. Già da tempo circolano voci attorno ad un suo presunto flip phone, cioè un pieghevole che ricalchi le forme di moto RAZR e Samsung Galaxy Z Flip 3.

Huawei starebbe preparando un pieghevole in stile Samsung Galaxy Z Flip

A differenza degli smartphone tradizionali, l'avvento dei pieghevoli sta aprendo le porte ad uno scenario che si divide in due fronti. Quello dei pieghevoli come ponte fra il mondo degli smartphone e quello dei tablet e quello che li vede come un mezzo per rendere i telefoni più compatti. E se Mate X2 si pone nella prima categoria, il prossimo pieghevole Huawei andrebbe di diritto nella seconda.

Se si ripercorre la storia dei brevetti Huawei, si troveranno più declinazioni di pieghevoli cosiddetti “a conchiglia” (1, 2), così come in form factor ancora più azzardati. Si vocifera anche che i prossimi pieghevoli dell'azienda cinese potrebbero essere più economici per incontrare una maggiore fetta di pubblico. Ma non sarebbe questo il caso del clamshell Huawei di cui si parla in queste ore, che secondo Digital Chat Station si posizionerà nel mercato di fascia alta e punterà al target femminile.

Resta da capire se e quando effettivamente farebbe il suo debutto sul mercato, vista la delicata posizione in cui versa Huawei. Oltre ad essere stata estromessa dalle infrastrutture americane, il mercato consumer si sta progressivamente ridimensionando a danno delle casse dell'azienda.

