Huawei: il PC All In One (AIO) è confermato, ecco quando arriva

Il 2020, per Huawei, sarà ricordato non solo per le varie problematiche nella produzione dei suoi prodotti di punta, per HarmonyOS ma anche per il successo delle sue soluzioni computer, specie notebook. Il 2020 però, è stato anche il momento dell'arrivo dei PC Desktop di Huawei, i MateStation, che presto vedranno una loro versione All in One (AIO).

Aggiornamento 11/09: da un teaser ufficiale abbiamo uno scorcio di design del primo PC All In One di Huawei, che quindi ha anche una data di uscita.

Huawe PC Desktop All in One (AIO): tutto ciò che sappiamo

Primi brevetti

A riportare la volontà di Huawei di lanciare dei PC AIO sono dei brevetti pubblicati in Cina intorno al 25 dicembre 2020, che non solo prevedono le varie documentazioni necessarie, ma anche le immagini dei primi prototipi proposti. Come possiamo vedere nell'immagine sopra, l'idea del brand è portare sul mercato display ultra sottili, abbinati a varie soluzioni nelle strutture in cui alloggiano le componenti hardware.

Infatti, come si può vedere, una struttura più bassa, una che lo rende una specie di Smart Screen (e Huawei ne sa qualcosa), ma anche qualcosa di molto simile agli iMac, con la struttura ripiegata su se stessa. Insomma, la compagnia ha pensato proprio a tutto, quindi pare intenzionata a soddisfare ogni tipo di utenza, da quella Home a quella Business, passando per i Creator.

Huawei si prepara al suo primo PC Desktop All In One (AIO) | Aggiornamento 24/08

Dopo praticamente quasi un anno si torna a parlare della possibilità che Huawei possa lanciare un suo PC All In One (AIO). Infatti, dal nuovo leak di Teme (RODENT950), apprendiamo quella che potrebbe essere la forma definitiva di questa soluzione che amplierebbe la gamma del brand a seguito anche dell'arrivo poi dei due display MateView.

Come possiamo vedere, il dispositivo non si discosta né dai brevetti e né appunto dai due schermi già presenti sul mercato. Molto probabile che la disposizione hardware non sarà dissimile da quella dell'ultimo iMac, ma sicuramente Huawei farà valere le sue sempre ottime scelte stilistiche.

Il PC All In One all'evento Huawei di settembre | Aggiornamento 11/09

Dopo il leak di Teme, si torna a parlare del primo PC All In One di Huawei, stavolta in maniera molto più concreta e definitiva. Infatti, da un nuovo teaser ufficiale abbiamo finalmente quella che sarebbe la “silhouette” del computer in questione.

Improbabile si tratti di un ulteriore monitor, quindi tutto rimanda al fatto che il 13 settembre 2021 vedremo proprio il debutto del fatidico tutto in uno. Ancora non si vedono purtroppo le specifiche, ma stavolta bisognerà aspettare solo qualche ora.

