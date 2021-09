Huawei ha un evento di lancio in Europa: arriva P50 Global?

Grande fermento in questi mesi autunnali per Huawei. Il colosso cinese ha sicuramente tanto da dire dopo le tante problematiche occorse e lo fa con i vari prodotti del suo ecosistema. E dopo l'evento del 13 settembre 2021, pare ne sia pronto uno in Europa: che sia quello per Huawei P50 Global?

Huawei P50 Global: l'evento di Vienna è dedicato a lui?

Come riporta la fonte Phone Arena, il brand cinese ha fissato un evento in Austria, precisamente nella capitale Vienna, con appuntamento al prossimo 21 ottobre 2021. Come possiamo vedere dal teaser, c'è scritto espressamente “Nuovo Evento di lancio Huawei“, con la fisionomia di quello che effettivamente sembra uno smartphone, sebbene non sia possibile scorgere dettagli che ci mostrino di quale dispositivo si tratti.

E se proprio volessimo ipotizzare che si tratti di P50, è chiaro che finalmente potremo vedere all'opera il top gamma 2021 del brand, presentato in luglio 2021 dopo tanti rinvii ma che non aveva ancora un'inquadratura per il mercato Global, che addirittura poteva non vedere rilasciati tali modelli.

Chiaramente, nel caso fosse così, si sa che lo scoglio da superare è quello di utilizzare HarmonyOS, ma in questo caso, la EMUI 12 pensata per il mercato Global potrebbe venire incontro agli utenti.

C'è anche chi ipotizza, sebbene in maniera poco realistica, che l'evento possa avere a che fare con il presunto Mate 50, ma è altamente improbabile in quanto neanche in Cina hanno elementi ben definiti per il momento, figurarsi per l'Europa.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 21 ottobre 2021 per scoprire cosa ci riserverà Huawei, che prova a piccoli passi a rientrare in un mercato diventato oggi molto complesso.

