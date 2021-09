Huawei MateStation B520: ufficiale il nuovo PC per le aziende con Core i7

Quando Huawei si è aperta alle soluzioni PC Desktop, inizialmente doveva essere un progetto avviato prettamente per le aziende cinesi, tanto che il sistema operativo installato non è Windows bensì UOS. A seguito della presentazione del B515, Huawei ha rinnovato la gamma con MateStation B520, stavolta dotato di CPU Intel Core.

Huawei MateStation B520: tutto sul nuovo PC Desktop per aziende

Dalla scocca praticamente identica al predecessore, si distingue per avere un hardware aggiornato e con configurazione sostanzialmente diversa. Anzitutto, è presente una CPU Intel e non più AMD, cioè fino a Intel Core i7 di decima generazione e GPU Intel UHD Graphics 630. Molto interessante è il supporto al Wi-Fi 6. Inoltre, può vantare di un Hard Disk protetto grazie al LAN Boot Certification, cioè che permette di accedere solo se connesso alla rete LAN.

In più, si avvale di tutte le inter-connessioni possibili tramite HarmonyOS, visto che è presente la multi-screen collaboration sia per smartphone, sia per tablet, al fine di portare la produttività a massimi livelli. Per le porte, almeno sul davanti, abbiamo un ingresso USB 3.0, uno Type-C ed uno jack da 3.5 mm. Infine, proprio per le aziende Huawei ha realizzato una serie di garanzie e servizi di assistenza dedicati.

Il nuovo PC Desktop Huawei MateStation B520 è disponibile in Cina, ma difficilmente potrà vedere una distribuzione Global. Questo perché, come già detto, il sistema operativo non è Windows ma uno dedicato agli enti commerciali e governativi cinesi. Il prezzo, in ogni caso, al cambio è di circa 538€ (4.099 yuan).

